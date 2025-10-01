Législatives 2025 : Kassa Moussavou triomphe dans la diaspora, duel UDB–CLR pour le second siège

Samedi dernier, les Gabonais de l’étranger ont participé pour la première fois aux élections législatives, après la réforme du Code électoral. Deux sièges étaient en jeu dans la diaspora : un pour la zone Afrique et un autre pour la zone Amérique/Asie/Europe. Les résultats provisoires, communiqués par la Commission électorale, montrent une nette avance de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) dont le candidat Afrique a été dès le premier tour.

Zone Afrique : Kassa Moussavou triomphe au premier tour

Dans la circonscription Afrique, l’issue du scrutin ne souffre d’aucune contestation. Fychou Chanelle Kassa Moussavou (UDB) installé au Sénégal, a largement dominé ses adversaires avec 1 916 voix, soit 58,79 % des suffrages exprimés, franchissant la barre de la majorité absolue dès le premier tour. Il devance de très loin Angelina Charlène Nongou Mavikana (Union nationale), arrivée deuxième avec 19,09 %, et Eliezer Moukouboungou Gomat (indépendant), troisième avec 6,29 %.

Tous les résultats de la circonscription Afrique

Candidat Parti Voix % Statut Kassa Moussavou Fychou Chanelle UDB 1 916 58,79 % Élue au 1er tour Nongou Mavikana Angelina Charlène C. UN 622 19,09 % Moukouboungou Gomat Eliezer IND 205 6,29 % Raphemo Andrey Jack IND 178 5,46 % Bouraga Patrick Omer PDG 165 5,06 % Moussavou Yannick Flores IND 83 2,55 % N’nang Obame épouse Fokam Adèle Sandra IND 81 2,49 %

Ce siège unique, qui regroupait plus de 13 000 inscrits, a enregistré une participation relativement faible, estimée à 25,50 %. Malgré ce taux modeste, la victoire de la candidate de l’UDB apparaît comme un signal fort envoyé par les électeurs de la diaspora africaine, qui placent leur confiance dans la majorité présidentielle.

Zone Amérique/Asie/Europe : UDB et CLR en ballotage

Dans la Zone Amérique/Asie/Europe, en revanche, aucun candidat n’a pu atteindre la majorité absolue, ouvrant la voie à un second tour prévu le 11 octobre prochain. En tête, Dr Rostan Mickael Engonga Elia (UDB) recueille 1 068 voix, soit 39,61 %, loin devant Cyrielle Ona Mvono (CLR), deuxième avec 158 voix, soit 5,86 %. Les deux candidats s’affronteront donc pour le siège unique de cette circonscription.

Tous les résultats de la circonscription Amérique / Asie / Europe

Candidat Parti Voix % Statut Engonga Elia Rostan Mickael UDB 1 068 39,61 % Qualifié 2e tour Ona Mvono Cyrielle CLR 158 5,86 % Qualifiée 2e tour Obame Sylvain Ulrich IND 145 5,38 % Sima Peggy Nadège IND 131 4,86 % Jocktane Eddy Franck Ewomba EPG 129 4,78 % Antchioue Ayenoue Jean-Pierre FDS 104 3,86 % Bendome Bé Mba Solange PDG 91 3,38 % Nkwelé Mba Valéry IND 74 2,74 % Nzué Edou Jules-Francis IND 74 2,74 % Ogouliguende N’kamo Marcel IND 73 2,71 % Mickweiky Boussengue Hugo Gustave Flaubert IND 67 2,49 % Vincent Alice IND 61 2,26 % Ondo Bekalet Trésor Francky IND 56 2,08 % Mibema Ingrid Fanny IND 55 2,04 % Awanhet Ntawanga Hugues André IND 48 1,78 % Metogo Me Ndoumou Herbert RPM 43 1,59 % Nsogo Moussii Jheff Ardrigue UN 40 1,48 % Mikala Sosthène Élie IND 39 1,41 % Nzamba Nzamba Tanguy Davy IND 32 1,19 % Mayela Nkoghe Vincent Wilfried IND 31 1,15 % Mboumba Mbitsi Amas Wallyd IND 28 1,04 % Moutsinga Yvon IND 28 1,04 % Ekome épouse Minto’o Josiane Marina IND 25 0,93 % Ossibato Lindzondzo Stecy Phernel IND 17 0,63 % Imounga Yabina Loyd Stéphane IND 7 0,26 % Essono Owono Gérard Wilfrid IND 5 0,19 % Dong O’byang Cyr Hervé RPM 3 0,11 %

La dispersion des suffrages dans cette zone est frappante : pas moins de 27 candidats étaient en lice, dont plusieurs indépendants. Certains ont néanmoins tiré leur épingle du jeu, comme Sylvain Ulrich Obame (5,38 %) ou Peggy Nadège Sima (4,86 %). À l’inverse, les poids lourds traditionnels, tel le PDG représenté par Solange Bendome Bé Mba, n’ont pas réussi à franchir les 4 % des voix.

Avec une participation encore plus faible qu’en Afrique ( 20,85 % des inscrits seulement ), ce scrutin illustre le défi que représente l’implication des Gabonais de la diaspora dans le jeu électoral. Les difficultés logistiques, les délais administratifs et le manque de communication officielle ont été relevés par de nombreux électeurs, expliquant en partie ce taux d’abstention record.

L’UDB déjà vainqueur, en attente de confirmation

Au final, ce premier test électoral de la diaspora marque un succès politique pour l’UDB, qui décroche déjà un siège avec Chanelle Kassa Moussavou et place son candidat en ballotage favorable dans l’autre circonscription. Reste à savoir si, le 11 octobre, le parti présidentiel confirmera son hégémonie ou si le CLR parviendra à créer la surprise. Une chose est sûre : cette première expérience électorale hors des frontières nationales restera comme une étape historique dans l’évolution démocratique du Gabon.