Seychelles : L’opposant Patrick Herminie remporte la présidentielle avec 52,7% des voix

Le médecin et ancien président de l’Assemblée nationale Patrick Herminie, 62 ans, a été élu ce dimanche président des Seychelles à l’issue d’un second tour tenu sur trois jours, après qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour. Le candidat du United Seychelles Party a recueilli 52,7 % des voix, devançant le président sortant Wavel Ramkalawan, selon la présidente de la Commission électorale, Wendy Didon.

Dans son discours de victoire, Patrick Herminie s’est dit « profondément honoré par la confiance du peuple » et a promis une transition « paisible et ordonnée ». Son programme prévoit le retour de certaines mesures sociales, dont l’aide au chômage et la revalorisation des retraites, ainsi que des réformes pour relancer le tourisme, pilier de l’économie seychelloise.

Le président sortant Wavel Ramkalawan, salué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et la relance économique du pays, a reconnu sa défaite en déclarant : « Nous avons fait mieux que la plupart des pays africains ». La victoire d’Herminie confirme le retour au pouvoir du United Seychelles, formation qui avait dirigé l’archipel pendant 43 ans avant sa défaite en 2020.