El. Mondial 2026 : Le Gabon corrige le Burundi et se maintient en tête pour les barrages

Le Gabon a signé ce mardi soir à Franceville une victoire précieuse face au Burundi (2-0), pour le compte de la 10ᵉ et dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial 2026. Déjà vainqueurs quatre jours plus tôt de la Gambie (4-3) à Nairobi, les Panthères ont terminé cette phase qualificative en beauté, confirmant leur statut de sérieux prétendant à une place au prochain tour.

Une victoire construite dans la douleur

Devant leur public du stade de la Rénovation de Franceville, les hommes de Thierry Mouyouma ont longtemps buté sur une équipe burundaise regroupée et accrocheuse. Malgré une nette domination, le bloc compact des Hirondelles a résisté jusqu’à la 87ᵉ minute, moment choisi par le jeune attaquant de Lyon (France) de 19 ans Bryan Meyo Ngoua pour libérer tout un stade grâce à une reprise de volée magistrale.

Le second but gabonais

Dans la foulée, alors que le Burundi tentait de se projeter vers l’avant, le milieu de terrain de Galatasaray SK (Turquie) Mario Lemina a clos les débats à la 90ᵉ+1 minute, bien servi par Denis Bouanga après une action collective parfaitement menée. Ce deuxième but a définitivement scellé le sort de la rencontre et offert au Gabon une victoire nette et méritée.

Les Panthères, solides dauphines de la Côte d’Ivoire

Avec ce succès, le Gabon termine deuxième du groupe F derrière la Côte d’Ivoire, invaincue. Les Panthères affichent un bilan impressionnant : 8 victoires, 1 nul et 1 défaite, avec un total de 25 points et une différence de buts de +13.

Classement du groupe F

La progression du groupe depuis le début de la campagne a été remarquable. Malgré un départ mitigé, les Gabonais ont su enchaîner les victoires décisives, notamment à domicile face à la Gambie et au Kenya, tout en s’imposant à l’extérieur dans des contextes difficiles. Le sélectionneur Thierry Mouyouma a su tirer le meilleur de son effectif, alternant entre solidité défensive et efficacité offensive.

Le Gabon, leader incontesté du classement des meilleurs deuxièmes

Grâce à sa régularité et à son impressionnante solidité défensive, le Gabon domine actuellement le classement des meilleurs deuxièmes africains. Avec 19 points au compteur, obtenus en 8 matchs (6 victoires, 1 nul, 1 défaite) et une différence de buts de +6, les Panthères se placent devant la RD Congo (16 points), le Cameroun et le Nigeria (15 points chacun).

Classement provisoire des meilleurs 2e du tournoi

Cette performance traduit la constance de l’équipe gabonaise tout au long de la campagne. En ne concédant qu’une seule défaite et en affichant un rendement offensif équilibré, les hommes de Thierry Mouyouma se positionnent idéalement pour aborder la phase de barrages. Leur première place dans ce mini-classement leur offre, pour l’instant, un avantage décisif en vue de la qualification pour le Mondial 2026.