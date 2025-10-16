Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 18 octobre 2025
  • 801
    29°C

    • En ce moment :
    Chasse

    Gabon : Une partie de chasse tourne au drame pour deux militaires du 2e Régiment parachutiste

    Publié le 16 octobre 2025 à 19h04min MàJ : 17 octobre 2025 à 06h45min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Société
    Gabon : Une partie de chasse tourne au drame pour deux militaires du 2e Régiment parachutiste
    Gabon : Une partie de chasse tourne au drame pour deux militaires du 2e Régiment parachutiste © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/gabon-une-partie-de-chasse-tourne-au-drame-pour-deux-militaires,11029
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11029

    Plus de sujets

    Législatives 2025 : La ministre Camélia Ntoutoume joue à la mort ce samedi dans son fief de Ntoum

    L’insalubrité urbaine à Port-Gentil : un fléau persistant qui menace santé et environnement

    Gabon : Le patron du média en ligne GMT rattrapé par un contrat controversé avec la CDC

    Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

    Gabon : Un haut gradé de la sécurité du président Oligui Nguema limogé pour plusieurs fautes lourdes

    Ce qui devait être une simple sortie de détente s’est transformé en tragédie, rapporte ce jeudi l’AGP. Le samedi 11 octobre, dans la forêt de la ville de Ngouoni (Haut-Ogooué), près du village Kabala, l’adjudant Richlin Donald Yedi, militaire au 2e Régiment parachutiste (RP), a été retrouvé sans vie par son compagnon de chasse, le sergent-chef major Mpoubou Marck, aux environs de 15 heures, selon des sources militaires concordantes.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Les premiers éléments recueillis indiquent que les deux frères d’armes, alors en repos, avaient décidé de consacrer leur journée à la chasse dans une vaste plaine boisée de la région. Après plusieurs heures d’exploration, ils auraient interrompu leur activité vers 14 heures pour une courte pause. C’est à ce moment-là que l’adjudant Yedi, gêné par des moucherons, aurait pris un peu de distance pour passer un appel téléphonique, selon le témoignage de son binôme.

    L’adjudant Richlin Donald Yedi de son vivant

    Ne le voyant pas revenir et ne recevant aucune réponse à ses appels, le sergent-chef Mpoubou s’est lancé à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il a découvert son camarade gisant au sol, inanimé, sans trace apparente de blessure. Les secours, dépêchés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du sous-officier. Le drame s’est déroulé dans un calme total, loin de toute zone habitée.

    Très vite, des rumeurs ont circulé dans la localité, faisant état d’un coup de feu entendu dans les environs, laissant croire à un tir accidentel. Mais les constatations sur place ont écarté cette hypothèse : aucun impact de balle ni signe de lutte n’a été relevé sur le corps. Selon une source proche de l’enquête, l’hypothèse d’un malaise soudain serait désormais la plus plausible.

    Alertée, la gendarmerie locale a immédiatement procédé aux premières constatations avant le transfert du corps à la morgue militaire pour autopsie. Parallèlement, une enquête interne a été ouverte au sein du 2e RP afin de déterminer avec précision les circonstances du décès. Les premiers résultats médicaux devraient permettre de confirmer ou d’infirmer la piste du malaise cardiaque évoquée par les enquêteurs.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article