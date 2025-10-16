Gabon : Une partie de chasse tourne au drame pour deux militaires du 2e Régiment parachutiste

Ce qui devait être une simple sortie de détente s’est transformé en tragédie, rapporte ce jeudi l’AGP. Le samedi 11 octobre, dans la forêt de la ville de Ngouoni (Haut-Ogooué), près du village Kabala, l’adjudant Richlin Donald Yedi, militaire au 2e Régiment parachutiste (RP), a été retrouvé sans vie par son compagnon de chasse, le sergent-chef major Mpoubou Marck, aux environs de 15 heures, selon des sources militaires concordantes.

Les premiers éléments recueillis indiquent que les deux frères d’armes, alors en repos, avaient décidé de consacrer leur journée à la chasse dans une vaste plaine boisée de la région. Après plusieurs heures d’exploration, ils auraient interrompu leur activité vers 14 heures pour une courte pause. C’est à ce moment-là que l’adjudant Yedi, gêné par des moucherons, aurait pris un peu de distance pour passer un appel téléphonique, selon le témoignage de son binôme.

L’adjudant Richlin Donald Yedi de son vivant

Ne le voyant pas revenir et ne recevant aucune réponse à ses appels, le sergent-chef Mpoubou s’est lancé à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il a découvert son camarade gisant au sol, inanimé, sans trace apparente de blessure. Les secours, dépêchés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du sous-officier. Le drame s’est déroulé dans un calme total, loin de toute zone habitée.

Très vite, des rumeurs ont circulé dans la localité, faisant état d’un coup de feu entendu dans les environs, laissant croire à un tir accidentel. Mais les constatations sur place ont écarté cette hypothèse : aucun impact de balle ni signe de lutte n’a été relevé sur le corps. Selon une source proche de l’enquête, l’hypothèse d’un malaise soudain serait désormais la plus plausible.

Alertée, la gendarmerie locale a immédiatement procédé aux premières constatations avant le transfert du corps à la morgue militaire pour autopsie. Parallèlement, une enquête interne a été ouverte au sein du 2e RP afin de déterminer avec précision les circonstances du décès. Les premiers résultats médicaux devraient permettre de confirmer ou d’infirmer la piste du malaise cardiaque évoquée par les enquêteurs.