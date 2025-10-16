Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

La salle des réunions du Centre hospitalier régional (CHR) de N’tchengué, à Port-Gentil, a accueilli ce mardi 14 octobre la cérémonie officielle de lancement de la campagne Octobre rose, placée cette année sous le thème « Unis par l’unique » . L’objectif de cette initiative, portée par le ministère de la Santé, est de prévenir et de dépister précocement les cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l’utérus, par la sensibilisation et la mobilisation communautaire.

Informer, sensibiliser et dépister les cancers féminins, ceux du sein et du col de l’utérus, fait partie des objectifs des activités liées à Octobre rose. Le 14 octobre, le Centre hospitalier régional de N’tchengué a réuni la première autorité provinciale, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le délégué spécial du département de Bendjé, la préfète de ladite circonscription administrative, les forces de défense et de sécurité, la direction générale de la santé maritime, le directeur général de cette structure sanitaire, les médecins et les différents chefs de service autour d’une lutte commune visant à prévenir les cancers féminins.

Une édition tournée vers la prévention et les chiffres

Cette douzième édition, placée sous le thème « Unis par l’unique », permet de faire une analyse approfondie des statistiques globales sur cette maladie qui affecte considérablement les femmes à travers le monde. En effet, les données sur le cancer au Gabon, notamment celles de GLOBOCAN 2022 et les rapports locaux des campagnes de sensibilisation comme Octobre rose 2023, mettent en évidence que les cancers du sein et du col de l’utérus sont considérés comme un problème majeur de santé publique, en raison de leur fréquence élevée et des diagnostics souvent tardifs.

« Le bilan d’Octobre rose 2023 a permis le dépistage de 14 000 femmes, dont 552 cas considérés comme probables ont été pris en charge. Le dépistage anticipé, c’est l’assurance d’un lendemain meilleur. Détecter tôt, c’est rendre la prise en charge moins stressante pour vous et votre famille » , a déclaré la directrice régionale de la santé maritime, Raïssa Claire Goulingou Ngouessy-Johnson.

Cohésion sociale et solidarité féminine

Venant en appui aux nombreuses actions et campagnes de lutte contre les cancers féminins impulsées par le ministère de la Santé, la Fondation Ma Bannière œuvre depuis des années et intensifie la lutte contre les cancers féminins. Des actions de sensibilisation ont été menées dans la ville de Port-Gentil grâce au déploiement sur le terrain de plusieurs acteurs médicaux et paramédicaux.

Cette thématique évocatrice a permis de réunir toutes les parties dans une action de cohésion sociale et de solidarité afin de mettre l’indifférence de côté, car la santé des femmes est une cause commune au-delà des différences. « Octobre rose, ce n’est pas qu’une couleur. C’est un symbole puissant qui représente l’espoir, le courage et la vie. Derrière chaque ruban rose, il y a une histoire, une lutte, une victoire », a fait savoir Françoise Assengone Obame, gouverneure de la province de l’Ogooué-Maritime.

Un appel au dépistage et à la prévention

Octobre est le mois visant à porter une attention particulière à toutes ces femmes, ces mères, ces épouses qui font face aux différents cancers du sein ou du col de l’utérus et qui, malgré la maladie, demeurent des porteuses de vie et d’espoir. « On doit tout faire pour ne pas aboutir au stade du cancer du col de l’utérus. C’est un combat qu’on peut tous gagner si on parle le même langage, si on demeure solidaires. On a besoin de vous, dames, pour lutter contre le cancer du sein. Si vous venez très tôt, on peut guérir », a fait savoir le directeur général du CHR de Port-Gentil, Dr Jonas Mboumba.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cancers féminins représentent un fardeau de santé publique majeur au niveau mondial. Ils ont des impacts considérables sur la qualité de vie des femmes, notamment en termes de séquelles physiques, psychologiques et professionnelles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2022, environ 2,3 millions de femmes ont été diagnostiquées avec un cancer du sein dans le monde. Au Gabon, environ 28,5 % des nouveaux cas de cancers féminins ont été diagnostiqués.

Une responsabilité collective face à un fléau mondial

Face à ce « tueur silencieux », les efforts de chaque partie sont nécessaires et indispensables. Le mois d’octobre est une invitation solennelle au dépistage, un rappel, un impératif et une mobilisation commune. « Ce n’est pas seulement une affaire de femmes, c’est une affaire de toute la communauté. La multiplicité des partenaires sexuels et les avortements vous exposent. Attention aux produits que vous utilisez, mangez équilibré et faites du sport », a conclu le gynécologue, référent local d’Octobre rose, Dr Jonas Mboumba.