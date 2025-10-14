Gabon vs Burundi ce mardi soir : Les Panthères visent la victoire et un improbable faux pas ivoirien

Les Panthères du Gabon disputent ce mardi à partir de 20h, au stade de la Rénovation de Franceville, la dernière rencontre des éliminatoires africains de la Coupe du monde 2026 du groupe F. Opposés aux Hirondelles du Burundi, les hommes de Thierry Mouyouma doivent impérativement s’imposer à domicile pour entretenir leur rêve mondialiste. Une victoire leur offrirait, à défaut de la qualification directe, une place pour les barrages prévus en novembre prochain.

Cette qualification directe reste toutefois suspendue à un scénario favorable : une contre-performance de la Côte d’Ivoire, actuelle leader du groupe, qui affronte au même moment le Kenya à Abidjan. Un faux pas ivoirien, jugé peu probable, serait la seule voie directe vers le mondial nord-américain pour le Gabon. Dans le cas contraire, les Panthères devront se contenter d’un ticket pour les barrages, à condition de triompher ce soir à Franceville.

Des précédents équilibrés entre Panthères et Hirondelles

Au match aller, disputé le 19 novembre 2023 au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura, les Gabonais s’étaient imposés sur le fil (1-2) grâce à des buts de Denis Bouanga et Jim Allevinah. Ce court succès, le seul du Gabon face au Burundi dans leur histoire, nourrit l’espoir d’une confirmation à domicile, devant un public attendu en nombre dans l’antre de la province du Haut-Ogooué.

Historiquement, les confrontations entre les deux sélections ont souvent tourné à l’équilibre. Sur les quatre précédents duels officiels, le Gabon compte une victoire pour trois nuls. En mars 2019 et en septembre 2018, les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score de 1-1 lors des éliminatoires de la CAN 2019. En janvier 2014, à Libreville, elles s’étaient quittées sur un nul vierge (0-0) en Championnat d’Afrique des nations.

Thierry Mouyouma appelle à l’unité et au réalisme

En conférence de presse d’avant-match tenue ce lundi 13 octobre au centre technique de Bongoville, le sélectionneur national a tenu à remobiliser son groupe malgré l’absence de la star Pierre-Emerick Aubameyang suspendu pour un match. « Il nous reste encore 25 joueurs, à nous de faire les bons choix et proposer un onze capable de faire la différence demain. Notre objectif est de bien finir à la maison », a déclaré Thierry Mouyouma, préférant insister sur le collectif.

L’ancien entraîneur du FC 105 de Libreville voit dans cette rencontre une double opportunité : viser la qualification directe pour le mondial 2026, mais aussi renforcer la cohésion du groupe en vue des futures échéances continentales. « Ce match doit servir de socle pour la confiance du collectif », a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’une victoire convaincante pour asseoir la progression de la nouvelle génération gabonaise.

Un adversaire à ne surtout pas sous-estimer

Soucieux d’éviter tout triomphalisme prématuré, Thierry Mouyouma a tenu à avertir ses joueurs : « L’équipe du Burundi n’est pas venue en sparring-partner ». Les Hirondelles, troisièmes du groupe, espèrent jouer les trouble-fêtes et terminer sur une note positive. Leur solidité défensive, déjà éprouvée lors du match aller, constitue une menace que les Panthères devront contourner par le jeu et la patience.

Pour le Gabon, la mission est limpide : gagner ou dire adieu à la Coupe du monde 2026. Une victoire ce soir permettrait aux Panthères d’assurer une place parmi les meilleures deuxièmes et d’espérer une qualification via les barrages de novembre. Le coup d’envoi de cette rencontre décisive sera donné à 20h précises, au cœur du stade de la Rénovation de Franceville, qui s’annonce bouillant pour ce dernier acte des éliminatoires africains.