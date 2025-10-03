Buscador
mardi 7 octobre 2025
    Centrafrique : Touadéra ouvre le bal en déposant sa candidature pour un 3e mandat contesté

    Publié le 3 octobre 2025
    Centrafrique : Touadéra ouvre le bal en déposant sa candidature pour un 3e mandat contesté
    Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a officiellement déposé, jeudi 2 octobre 2025, son dossier de candidature pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre. Il devient ainsi le premier candidat enregistré par l’Autorité nationale des élections (ANE), et portera le numéro 1 sur la liste officielle. Soutenu par son parti, le Mouvement Cœurs Unis (MCU), il brigue un troisième mandat à la tête du pays.

    Le dépôt de candidature s’est déroulé au siège de l’ANE, à Bangui, en présence de nombreux militants et sympathisants venus témoigner leur appui. Touadéra a salué « le soutien du peuple centrafricain » et affiché sa confiance dans l’issue du scrutin, mettant en avant la mobilisation populaire qui accompagne sa démarche.

    Mais ce nouveau pas vers un troisième mandat alimente la controverse. L’opposition, réunie en coalition, conteste la légitimité de cette candidature et appelle à un dialogue politique pour garantir la transparence du processus électoral. Le dépôt des candidatures reste ouvert jusqu’au 11 octobre, selon le calendrier officiel de l’ANE.

