Libreville, le
jeudi 2 octobre 2025
    Législatives 2025 : Albertine Maganga Moussavou triomphe, Pierre-Claver mord la poussière !

    Publié le 2 octobre 2025 à 07h36min MàJ : //
    Politique
    Législatives 2025 : Albertine Maganga Moussavou triomphe, Pierre-Claver mord la poussière !
    Législatives 2025 : Albertine Maganga Moussavou triomphe, Pierre-Claver mord la poussière ! © 2025 D.R./Info241

    Le couple Maganga Moussavou a connu des fortunes électorales opposées lors du scrutin législatif du 27 septembre. Tandis que Pierre-Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président de la République et président du PSD, a été sèchement éliminé à Mouila (Ngounié) avec seulement 759 voix (15,05 %), son épouse Albertine née Malandou Bouka a signé un véritable triomphe dans le département de la Douya-Onoyé.

    Lire aussi >>> Législatives 2025 : Maganga Moussavou noyé dans son fief à Mouila, l’UDB et le PDG raflent la mise

    Candidate du PSD au 3e siège, Albertine Maganga Moussavou a obtenu 884 voix, soit 59,17 % des suffrages exprimés, s’imposant largement devant Cyr Bingoundou Mikala (UDB, 505 voix, 33,80 %), Moutese Maganga Moussavou (PDG, 86 voix, 5,76 %) et Jérôme Mouketou Yane (EPG, 19 voix, 1,27 %). Une victoire nette qui assoit son assise politique et contraste avec le revers de son mari.

    Cette divergence de destin illustre la recomposition du paysage politique gabonais. Si Pierre-Claver, figure historique, voit son influence décliner, Albertine s’impose comme un nouvel atout du PSD au sein de l’Assemblée nationale depuis 1990. Une victoire qui pourrait relancer le parti sur de nouveaux fronts, malgré l’affaiblissement de son leader.

