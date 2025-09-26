Buscador
    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Publié le 26 septembre 2025 à 13h41min MàJ : 26 septembre 2025 à 17h40min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Philippe Makinalok
    International
    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora © 2025 D.R./Info241
    Le 27 septembre, les Gabonais établis à l’étranger seront appelés à voter pour la première fois afin d’élire leur représentant à l’Assemblée nationale. Avocat, enseignant et militant, Sylvain Obame incarne une candidature d’expérience et de conviction. Il promet de faire de la diaspora un acteur majeur du renouveau gabonais.

    Depuis ses années étudiantes, Sylvain Obame s’est investi dans la vie associative et citoyenne de la diaspora. Défenseur des étudiants, soutien pour les familles en difficulté, il a toujours mis son expertise d’avocat au service de ses compatriotes. Enseignant en droit public, auteur de plusieurs ouvrages sur la réforme administrative, il conjugue réflexion et action.

    Un programme structuré et concret

    Sa candidature, portée par l’Alliance Démocratique et Solidaire (ADS), repose sur quarante propositions regroupées autour de quatre piliers : institutions et gouvernance, solidarité sociale, culture et identité, économie et entrepreneuriat. Des mesures précises sont prévues pour les étudiants, les travailleurs, les retraités et les familles.

    Des solutions adaptées aux réalités

    Création d’un Haut-Commissariat pour les Gabonais de l’étranger, mise en place de Maisons des Solidarités, réforme des bourses, guichets consulaires digitalisés, fonds d’investissement de la diaspora… Chaque proposition vise à transformer les difficultés actuelles en opportunités de développement.

    Le programme repose sur un budget de 15 milliards FCFA sur deux ans, financé par l’État, les partenaires internationaux et la diaspora elle-même. L’objectif : mobiliser les 38 000 Gabonais de l’étranger et les intégrer pleinement dans le développement du pays.

    Pour Sylvain Obame, le sens de cette élection dépasse un simple mandat. « La diaspora n’est pas une périphérie, elle doit devenir le cœur battant du renouveau national », affirme-t-il. Le 27 septembre, ce scrutin sera plus qu’un vote : un acte de dignité et d’avenir.

