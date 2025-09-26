Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

À la veille des élections législatives prévues ce samedi 27 septembre, 9 candidats indépendants en lice pour les deux sièges réservés à la diaspora gabonaise tirent la sonnette d’alarme. Dans un communiqué parvenu à Info241 publié ce 26 septembre à Paris, ils dénoncent une organisation discriminatoire du scrutin, qui priverait de nombreux électeurs installés hors du pays de leur droit de vote.

Le collectif met particulièrement en cause une circulaire ministérielle datée du 25 septembre, imposant aux citoyens désireux d’établir une procuration de se déplacer physiquement à Paris. Une exigence jugée irréaliste pour les Gabonais vivant en province ou empêchés pour des raisons professionnelles et familiales. Selon eux, cette restriction constitue une atteinte directe au droit fondamental de vote et favorise « une fraude massive en restreignant le cercle des votants à une minorité mobile ou favorisée ».

Une opacité inquiétante autour des bureaux de vote

Les indépendants dénoncent également l’absence, à moins de 24 heures du scrutin, de la publication de la liste complète des membres des bureaux de vote. Cette opacité, estiment-ils, empêche toute vérification indépendante et ouvre la voie à des manipulations. « Cette absence d’information prive les électeurs, les candidats et les observateurs de toute possibilité de contrôle démocratique », soulignent-ils.

Point soulevé Constat des candidats indépendants Conséquence dénoncée Exigence formulée Procurations Obligation pour tout électeur empêché de se déplacer physiquement à Paris pour établir une procuration. Entrave logistique majeure pour les Gabonais vivant en province ou empêchés → privation du droit de vote. Mise à disposition immédiate de procurations électroniques accessibles à tous. Composition des bureaux de vote À moins de 24h du scrutin, la liste des membres n’a pas été publiée. Absence de transparence, impossibilité de contrôle indépendant, risque de fraude organisée. Publication immédiate et publique de la liste complète des membres des bureaux de vote. Principe démocratique Des centaines d’électeurs de la diaspora exclus de facto. Atteinte à l’égalité républicaine et au caractère universel du suffrage. Un vote accessible à tous, sans discrimination géographique, sociale ou économique. Responsabilité politique Décisions jugées arbitraires et autoritaires. Risque de discrédit du scrutin et suspicion de fraude massive. Autorités appelées à corriger immédiatement, faute de quoi elles seront accusées de forfaiture.

Face à ces manquements, le collectif formule deux exigences : la publication immédiate et accessible de la liste des membres des bureaux de vote, ainsi que la mise à disposition de procurations électroniques pour tous les électeurs empêchés. « Tout refus ou retard supplémentaire équivaut à une forfaiture, engageant la responsabilité politique et juridique des autorités concernées », préviennent-ils.

Un appel solennel à la communauté et aux partenaires

Les signataires, parmi lesquels Sylvain-Ulrich Obame, Vincent Mayela Nkoghe, Peggy Sima N’nah Ndong et Hughes Awanhet, appellent la presse, les partenaires internationaux et l’ensemble de la communauté gabonaise à constater la gravité de ces entraves. Ils rappellent que « un vote accessible à tous, sans discrimination géographique, sociale ou économique, est le minimum exigible en démocratie ».