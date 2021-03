Vaccination contre la Covid-19 : Ali Bongo montrera t-il l’exemple au Gabon ?

Alors que le Gabon a désormais depuis la fin de semaine dernière, quelques doses de vaccins contre la pandémie de coronavirus, les regards sont désormais tournés vers le palais présidentiel. Ali Bongo sera-t-il le premier gabonais à se faire vacciner contre la Covid-19 pour inspirer la confiance des sceptiques ? Rien ne semble aller dans ce sens, si on en croit les bruits de couloirs. Seule la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda s’est déjà portée volontaire pour se faire inoculer le vaccin en public.

Les Gabonais attendent toujours que le gouvernement mette en place son programme vaccinal national après avoir reçu vendredi un don chinois de 100 000 doses du vaccin Sinopharm contre la Covid-19. Un don qui devrait permettre ainsi de vacciner 50 000 personnes car ce vaccin, comme d’autre exempté celui de Johnson et Johnson, nécessite deux doses par personne pour être immunisé contre le virus intraitable qui accable la planète depuis un an.

Les doses gratuites en poche et en attente des commandes du vaccin russe Spoutnik, Ali Bongo et son épouse Sylvia Bongo seront-ils les premiers de cordées ? Pas si sûr, à en croire certaines sources. Surtout que le ministère de la Santé n’a pas clairement indiqué qui seront les personnes prioritaires avec une volume très bas de doses pour une population estimée à plus de 2 millions d’âmes.

En attendant les futurs éclaircissements du ministère de la Santé et du Copil en charge de la riposte, les interrogations fusent sur l’efficacité de ces deux vaccins russe et chinois. Des doutes que devraient logiquement lever l’exécutif gabonais en acceptant de jouer le jeu de la vaccination publique et en direct pour pousser le plus nombre à se vacciner librement, une fois le pays aura des doses suffisantes.