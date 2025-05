Port-Gentil  : Oligui Nguema renfloue les stocks du CHR de N’tchengue en médicaments

Sous tension depuis plusieurs mois en raison de pénuries récurrentes de médicaments, le Centre hospitalier régional (CHR) de N’tchengue, à Port-Gentil, vient de recevoir une bouffée d’oxygène. Le mercredi 7 mai, les responsables de l’établissement ont officiellement réceptionné un important lot de médicaments et de consommables médicaux, promis par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une réponse directe à une urgence sanitaire persistante dans la capitale économique.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de plusieurs autorités sanitaires locales, notamment l’inspectrice régionale des services de santé maritime, Nathalie Moussavou Itoumba, ainsi que le représentant de la direction provinciale de la santé maritime. Pour le directeur général du CHR, Dr Jonas Mboumba, il s’agit d’un acte fort : « Nous sommes là pour manifester dans les faits une promesse de campagne du président. Il avait promis de soutenir nos hôpitaux. Le CHR en est aujourd’hui bénéficiaire ».

Une importante dotation

Le lot livré contient une large gamme de médicaments : antibiotiques, antalgiques, antianémiques, vermifuges, mais aussi du matériel médical de base. Selon les responsables hospitaliers, certains produits seront redistribués à d’autres structures sanitaires de la province par la direction régionale de la santé. Objectif : irriguer tout le réseau médical local pour éviter les ruptures brutales dans les dispensaires périphériques.

Une vue de la dotation

Ce geste présidentiel intervient alors que le CHR de N’tchengue, comme de nombreux hôpitaux du pays, fonctionne en mode dégradé. Entre sous-équipement chronique, manque de personnel et pénuries fréquentes, l’hôpital croule sous les plaintes des usagers. « Ce soutien arrive au bon moment. Il soulage les équipes et redonne espoir à la population », affirme un cadre infirmier sous couvert d’anonymat.

D’autres pistes

En parallèle, le CHR sollicite déjà d’autres partenaires pour renforcer son plateau technique. Dr Mboumba indique avoir demandé l’appui de la fondation Ma Bannière pour la fourniture de kits d’accouchement. Par ailleurs, l’Office pharmaceutique du Gabon (OPG) aurait également répondu à l’appel en dotant l’établissement d’un lot complémentaire de médicaments. Une coordination bienvenue, à condition qu’elle s’inscrive dans la durée.

L’assistance présente

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme national de médecine de proximité, financé par le budget de l’État avec le concours d’entreprises citoyennes. Le but affiché est clair : rapprocher les soins de santé spécialisés et accessibles des populations de l’intérieur, souvent livrées à elles-mêmes face aux pathologies les plus élémentaires.

Mais au-delà du symbole, la véritable urgence reste celle de la régularité. Les dons ponctuels, aussi généreux soient-ils, ne peuvent remplacer une politique structurelle d’approvisionnement et de financement durable des centres hospitaliers. Le don présidentiel constitue une avancée, mais il faudra bien plus pour redresser un système de santé qui, depuis des années, agonise à bas bruit.