Les artistes de Port-Gentil rendent hommage à Omar Ben Sala avec un concert gratuit

Le collectif des artistes de Port-Gentil se sont réunis dimanche dernier au carrefour Itonda, dans le 3e arrondissement de Port-Gentil autour d’un concert gratuit en hommage à Omar Ben Sala, de son vrai nom Guy Roger Owanga, décédé le 6 octobre à Libreville des suites d’une maladie.

Le père de « Cadi » n’est plus ! Quelques jours seulement après sa mort suite à un AVC, le collectif des artistes de Port-Gentil réuni autour de Hervé Pamphile Olago Avika alias Dacko, le frère aîné de l’illustre disparu, a organisé un méga concert à l’esplanade du carrefour Itonda. L’objectif de cette grande soirée musicale : rendre un dernier hommage mérité à Omar Ben Sala.

Le public présent à ce concert hier à Port-Gentil

À cet effet, plusieurs pointures de la scène musicale gabonaise ont répondu présents à l’invitation lancée par l’initiateur du projet. C’est le cas par exemple de Rentch Bengault, Prince Marius, Mayeur, Yrov et Bello Ndogoula pour ne citer que ceux-là. « Nous remercions les organisateurs du concert. Omar Ben Sala reste toujours dans nos cœurs. C’est une perte incommensurable. On ne sait pas comment surmonter cette épreuve aussi dure. C’était quelqu’un de très comique au caractère bien trempé, mais on le supportait ainsi. Ce concert nous a permis de revivre en mémoire les moments passés avec lui », se souvient encore Bello Ndogoula un artiste culturel.

Bénévolement, ces artistes ont décidé d’offrir aux mélomanes en live, un concert gratuit en public d’un autre genre sous les percussions tradi-modernes accompagnées de quelques morceaux de rumba ou encore d’ékunda mieux de Salsa. « Cadi », « Ekunda », « 300% » ou encore « La servante » sont les titres qu’ont pu interpréter les acteurs musicaux devant un public en larme. Débuté aux environs de 15 heures, le concert a pris fin sur une note de satisfaction vers 23h30. Tout compte fait, le staff technique compte bien organiser ce genre de cérémonie lors de l’anniversaire du décès de Guy Roger Owanga décédé à l’âge de 45 ans.