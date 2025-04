Ndong Mboula hospitalisé à Libreville : son producteur dément les rumeurs de décès

Une folle rumeur s’est répandue dans la matinée de ce mercredi 23 avril, annonçant le décès du chanteur gabonais Ndong Mboula. L’information, relayée massivement sur les réseaux sociaux, a semé l’émoi parmi ses fans.

Dans la même journée, son producteur Hubert Minang Fils a formellement démenti cette rumeur sur son compte Facebook officiel. Il a confirmé que l’artiste est bel et bien en vie, bien que pris en charge dans une unité de soins intensifs d’un établissement médical de Libreville.

Le chanteur alors en forme

« Le producteur de l’artiste NDONG_MBOULA "LE PHÉNOMÉNAL", Daladier Hubert Minang Fils, et la famille de notre artiste rassurent les fans, alliés, parents, amis et connaissances du PHÉNOMÉNAL que ce dernier est bel et bien en vie, mais en soins médicaux intensifs », peut-on lire dans le communiqué publié en ligne.

Aucune précision n’a été donnée quant à la nature exacte de son hospitalisation. Selon plusieurs sources, l’état de santé du chanteur serait préoccupant depuis la matinée, ce qui a alimenté les spéculations et suscité l’inquiétude sur les réseaux sociaux.