Nécrologie : Décès à Libreville du chanteur gabonais Omar Ben Sala

La triste nouvelle est tombée dans la nuit du mercredi à jeudi comme un couperet. L’artiste gabonais Omar Ben Sala de son vrai nom Guy Roger Owanga est décédé quelques temps après son évacuation en urgence de Port-Gentil sur Libreville.

Le monde musical gabonais est en deuil. Omar Ben Sala a tiré sa révérence ce 6 octobre à Libreville au centre hospitalier universitaire de Libreville.. En effet, le 18 septembre dernier, Omar Ben Sala l’auteur à succès du titre « Cadi », a fait l’objet d’un Accident vasculaire cérébral (AVC). Une chaîne de solidarité avait été lancée afin de collecter des fonds qui étaient sensés assurer un temps soit peu sa prise en charge et sa rééducation, dans la mesure où l’artiste se trouvait dans un état peu stable à l’hôpital de Port-Gentil.

La vidéo de du titre à succès « Cadi » de l’artiste

Fort de ce qui précède et sur instruction des plus hautes autorités, l’artiste aurait été évacué il y a tout juste cinq jours en hélicoptère médicalisé sur Libreville. Ce qui devrait lui permettre de recevoir des soins optimaux de spécialistes. Malheureusement, le chanteur n’aura finalement pas survécu. Il est décédé tragiquement quelques mois seulement après son aîné Yves Delbrah. En effet, le cinquantenaire traversait depuis un bon moment déjà, un tourment des plus sombres de sa vie.

L’artiste sur son lit d’hôpital à Port-Gentil après son AVC

Malgré la chaîne de solidarité lancée, sa situation sanitaire n’était pas stable. Une véritable perte pour le monde artistique gabonais. L’artiste pour marquer la fin de sa carrière musicale disposait à son actif de trois albums dont le dernier en date est « Signature ». Il était connu pour son genre musical doux et traditionnel dont le titre « Ekuna » est l’une de ses œuvres populaire. Il sera inhumé au cimetière musulman du PK12 conformément à sa religion.