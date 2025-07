Baccalauréat 2025 au Gabon : Seulement 33,13% des candidats admis au premier tour !

Les résultats du premier tour du baccalauréat 2025 au Gabon sont tombés ce samedi 12 juillet. Les délibérations ont d’abord concerné les filières technologique et professionnelle en début d’après-midi, avant d’être élargies à l’enseignement général en soirée. À l’issue de cette première phase, seuls 9 837 candidats ont été déclarés admis d’office sur 29 684 présents, soit un taux de réussite global de 33,13 %. Le taux d’échec garanti à ce stade s’élève à 21,48 %, soit 6 378 élèves ajournés.

Lire aussi >>> Baccalauréat technologique 2025 : Plus de la moitié des candidats admis dès le premier tour

C’est dans la filière générale, qui concentre à elle seule près de 88 % des effectifs, que les résultats sont les plus faibles. Sur 26 005 candidats ayant composé, 7 864 ont été admis directement, ce qui représente un taux de réussite de 30,24 %. Par ailleurs, 12 154 candidats (soit 46,74 %) sont admissibles et passeront les épreuves du second groupe. 5 987 candidats ont été ajournés d’office (23,02 %), marquant une légère dégradation des résultats par rapport à l’année précédente.

Filière Candidats inscrits Présents Admis Admissibles Ajournés Taux de réussite Taux d’admissibilité Taux d’échec Enseignement général 26 449 26 005 7 864 12 154 5 987 30,24 % 46,74 % 23,02 % Enseignement technologique 3 748 3 679 1 973 1 315 391 53,63 % 35,74 % 10,63 % Total national 30 197 29 684 9 837 13 469 6 378 33,13 % 45,36 % 21,48 %

En revanche, la filière technologique et professionnelle, bien que moins fournie en effectifs (3 679 présents), affiche des résultats nettement meilleurs. 1 973 élèves ont été admis dès le premier tour, soit un taux de réussite de 53,63 %, bien au-dessus de la moyenne nationale. Les admissibles représentent 35,74 % des candidats de cette série, tandis que seuls 391 élèves (10,63 %) ont été ajournés.

Au total, les résultats du premier tour du baccalauréat 2025 font état de 9 837 admis d’office (33,13 %), 13 469 admissibles (45,36 %) et 6 378 ajournés (21,48 %) sur les 29 684 candidats ayant composé. Près de la moitié des candidats devront donc passer par les épreuves orales du second groupe, programmées du mardi 15 au vendredi 18 juillet. La seconde délibération est prévue pour le samedi 19 juillet, date à laquelle seront connus les résultats définitifs de cette session.