Échecs : Libreville accueille la 6e édition de son tournoi international en mai

La passion des échecs s’apprête à envahir Libreville. Du 16 au 24 mai, la capitale gabonaise sera la terre d’accueil de la 6ᵉ édition du Tournoi d’Échecs de Libreville, organisée par la Gabon Chess Academy en collaboration avec la Fédération gabonaise des Échecs (FGE).

Devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du pays, l’événement franchit cette année une étape historique en s’ouvrant à l’international. Selon le communiqué transmis à la rédaction d’Info241, plusieurs délégations de la sous-région sont attendues, notamment du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Kinshasa, et potentiellement du Tchad, de São Tomé-et-Príncipe et de Côte d’Ivoire.

Une 6e édition attendue

Créée pour promouvoir la pratique des échecs auprès de la jeunesse gabonaise, la Gabon Chess Academy ne cesse depuis sa création de démocratiser cette discipline exigeante. Au-delà du jeu, elle véhicule des valeurs fortes : concentration, rigueur, respect et patience. Soutenue par la FGE et des partenaires privés tels que Sogafric, Sunu Assurances ou encore Afrijet Fly Gabon, l’académie a réussi à faire croître la communauté échiquéenne nationale.

Un précédent tournoi

Cette 6ᵉ édition marque ainsi un tournant pour le tournoi, dont les organisateurs affichent une ambition claire : faire de Libreville une plaque tournante des échecs en Afrique. À terme, l’objectif est d’attirer les meilleurs talents du continent et de faire rayonner le Gabon comme une terre d’intelligence, de paix et de stratégie.

Un mois de mai particulier

Dans leur communiqué, les organisateurs ont tenu à remercier leurs partenaires historiques et ont lancé un appel à l’ensemble des acteurs publics, privés et institutionnels pour accompagner cette dynamique mêlant excellence, jeunesse et coopération régionale. Rendez-vous est donc pris en mai pour un tournoi qui s’annonce comme un symbole fort du rayonnement intellectuel du Gabon.

Pour rappel, le jeu d’échecs oppose deux joueurs autour d’un échiquier comportant 64 cases, alternativement noires et blanches. Chaque joueur dispose de 16 pièces : un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. L’objectif est de placer le roi adverse en situation d’échec et mat, c’est-à-dire en position d’être capturé sans possibilité d’échappatoire. Au-delà de l’affrontement, le jeu repose sur l’anticipation, la stratégie et la maîtrise du temps, qualités qui en font un véritable outil d’éducation et de développement intellectuel.