Le Gabon rejoint officiellement l’ATIBT pour une foresterie tropicale responsable

À l’occasion de la conférence RACEWOOD 2025 tenue à Pointe-Noire (Congo) ce 1er juillet, le Gabon a officialisé son adhésion à l’Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT). Dans un communiqué transmis ce mardi à la rédaction d’Info241, le ministère des Eaux et Forêts, chargé du Conflit Homme-Faune, annonce la signature d’une convention bipartite avec l’ATIBT, scellant un partenariat axé sur la gestion durable des ressources forestières. L’acte a été signé par le ministre gabonais Maurice Ntossui Allogo et la présidente de l’ATIBT, Françoise Van de Ven.

Ce nouvel accord, conclu « pour une durée initiale de deux ans et renouvelable », vise selon le communiqué à « promouvoir une foresterie tropicale responsable, à assurer la conservation des forêts et à renforcer la compétitivité des bois tropicaux sur les marchés mondiaux ». Pour les autorités gabonaises, cette démarche marque une étape supplémentaire dans la construction d’un modèle forestier respectueux des équilibres environnementaux tout en restant économiquement viable.

Le ministre au cours de son allocution

La convention prévoit l’accompagnement de l’ATIBT dans l’implantation de son bureau au Gabon, ainsi qu’un appui technique constant. L’organisation internationale s’engage notamment à « soutenir le Ministère des Eaux et Forêts, chargé du Conflit Homme-Faune dans le renforcement du cadre législatif et réglementaire, à fournir des informations techniques, des conseils et des expertises, notamment à travers des formations ». Un appui destiné à professionnaliser les pratiques et à harmoniser les normes en vigueur avec les exigences internationales.

En retour, le ministère gabonais s’engage à partager avec l’ATIBT des données stratégiques liées à la CITES, au règlement européen contre la déforestation (RDUE), à la traçabilité, à la certification, ainsi qu’à l’initiative FLEGT et au Marché Élargi (BMRC). Il s’agit, selon les termes du communiqué, d’une « contribution participative et multipartite aux enjeux de la foresterie tropicale responsable ».

Cette convention vient confirmer la volonté politique du Gabon de consolider son leadership dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Elle marque également une volonté assumée d’ouverture à la coopération internationale dans un secteur clé de l’économie nationale. Comme le souligne enfin le document officiel, cet engagement traduit « la volonté du Gabon de renforcer une gestion forestière responsable et durable ».