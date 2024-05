Statistiques : Plus de 100 cas de paralysie cérébrale de l’enfant estimés au Gabon

La paralysie cérébrale, connue sous le nom d’infirmité motrice cérébrale (IMC), touche plus de 100 personnes au Gabon, selon les récentes évaluations d’une association spécialisée. Cette condition, résultant d’une lésion cérébrale survenue chez le fœtus ou le nourrisson, entraîne des troubles moteurs ainsi que des difficultés cognitives et sensorielles qui persistent tout au long de la vie.

Les causes de l’IMC sont variées, incluant des naissances en état de mort apparente, un développement cérébral insuffisant, une absence de vaccinations adéquates, ou encore des grossesses mal suivies. Ces multiples origines rendent la prévention et le diagnostic précoces essentiels, mais malheureusement, la méconnaissance de cette maladie au Gabon complique sa gestion. Les familles touchées par l’IMC doivent non seulement faire face aux défis physiques et médicaux, mais aussi à une stigmatisation sociale importante, entraînant isolement et marginalisation.

Une précédente sortie de l’Association des Infirmes Moteurs Cérébraux du Gabon

Face à cette situation, la Direction Provinciale des Affaires Sociales a initié une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires pour lutter contre la stigmatisation et promouvoir une meilleure prise en charge des enfants atteints d’IMC. Cette campagne vise à informer le public sur la nature de la paralysie cérébrale et à encourager une intégration sociale plus inclusive pour les personnes touchées.

Cependant, l’effort de sensibilisation doit être accompagné de mesures concrètes. L’État gabonais est appelé à créer des structures adaptées et à former du personnel qualifié pour la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale. Actuellement, l’aide financière de 70 000 francs CFA par enfant handicapé est largement insuffisante pour couvrir les besoins médicaux et éducatifs nécessaires. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) est sollicitée pour apporter un soutien plus substantiel à ces familles.

Au niveau mondial, la Fondation Paralysie Cérébrale estime que 17 millions de personnes sont touchées par cette condition. Au Gabon, les plus de 100 cas recensés illustrent la nécessité urgente d’une action concertée. Il est crucial d’améliorer la qualité de vie des enfants atteints de paralysie cérébrale et de leurs familles en leur offrant un soutien médical, éducatif et social adéquat.