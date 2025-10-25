Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique

Réuni ce jeudi au palais présidentiel de Libreville en conseil des ministres, le gouvernement gabonais a adopté deux textes majeurs visant à moderniser le système national de santé. Sous la houlette du ministre de la Santé, ces projets de loi s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°004/2022 du 27 avril 2022, relative à la gouvernance et à la transformation numérique du secteur sanitaire.

Un identifiant unique pour chaque patient et professionnel de santé

Le premier projet de loi adopté institue un identifiant unique du patient et du professionnel de santé en République gabonaise. Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’efficacité, la sécurité et la transparence de l’offre de soins, en garantissant la traçabilité et la fiabilité des informations médicales. Grâce à cet identifiant, chaque patient disposera d’un dossier médical unique et sécurisé, consultable par les structures habilitées, favorisant ainsi une meilleure coordination entre hôpitaux, cliniques et centres de santé.

Selon le communiqué du Conseil, cette innovation permettra de réduire les erreurs et doublons dans les dossiers médicaux, d’améliorer la qualité des soins, et de renforcer la confiance des patients dans les établissements publics et privés. Elle vise aussi à optimiser la gestion des données de santé en temps réel, en assurant une gouvernance médicale plus rigoureuse. « Ce projet s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser le système de santé et de promouvoir une gestion numérique intégrée des données médicales », indique le texte officiel.

Vers un système de santé interconnecté et performant

Le second texte approuvé par le Conseil fixe le cadre d’interopérabilité du Système d’Information de Santé (SIS). Il définit les normes et mécanismes nécessaires à la communication et à l’échange sécurisés des données de santé entre les différents sous-systèmes du réseau sanitaire. Concrètement, cette réforme vise à connecter les établissements de santé publics et privés à une même architecture numérique, garantissant la continuité des soins et l’accès fluide aux informations médicales.

L’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coordination des soins, de promouvoir l’innovation numérique dans le domaine médical et d’améliorer la qualité et la sécurité des services rendus aux patients. En facilitant le partage des données et en favorisant la compatibilité des outils informatiques, ce texte ambitionne de poser les bases d’un écosystème de santé moderne, intégré et transparent.

Ces deux projets constituent une étape stratégique dans la digitalisation du système de santé gabonais, amorcée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En dotant le pays d’outils numériques unifiés et interopérables, le gouvernement entend faire du Gabon un modèle régional en matière de santé connectée, garantissant à la population des soins plus sûrs, plus efficaces et plus accessibles.