Libreville, le
dimanche 12 octobre 2025
    Le prix Nobel 2025 échappe au président américain Donald Trump malgré ses efforts

    Publié le 10 octobre 2025 à 10h36min MàJ : //
    International
    Le prix Nobel 2025 échappe au président américain Donald Trump malgré ses efforts © 2025 D.R./Info241

    Le verdict est tombé ce vendredi 3 octobre à 11 heures à Oslo (Norvège) : Maria Corina Machado, cheffe de file de l’opposition vénézuélienne, a reçu le prix Nobel de la paix 2025. Récompensée pour son combat en faveur de la démocratie et des droits humains dans son pays, l’opposante vit aujourd’hui dans la clandestinité depuis la dernière élection présidentielle au Venezuela. Le comité Nobel norvégien a salué « son courage exceptionnel face à la répression ».

    Une décision qui fait grincer des dents du côté de Donald Trump, longtemps persuadé que son « œuvre pour la paix mondiale » méritait la prestigieuse distinction. L’ancien président américain, qui a multiplié les déclarations autoélogieuses sur ses prétendues médiations diplomatiques, voyait déjà son nom gravé dans l’histoire du Nobel.

    Malgré ses efforts et ses revendications d’avoir mis fin à plusieurs conflits internationaux, le comité Nobel a une nouvelle fois ignoré Trump, préférant récompenser une figure féminine de la résistance politique latino-américaine. Un choix salué par la communauté internationale, mais qui, à coup sûr, ne manquera pas de provoquer une nouvelle salve de réactions outrées sur les réseaux sociaux du milliardaire républicain.

