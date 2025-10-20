Législatives 2025 : Rostan Engonga Ella (UDB) définitivement élu au 2e siège de la diaspora

La circonscription Asie-Océanie, Europe et Amérique a définitivement son représentant à l’Assemblée nationale gabonaise. À l’issue du second tour en retard des élections législatives tenu ce samedi 18 octobre dans le bureau de vote de Rennes (France), le candidat de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), Rostan Mickael Engonga Ella, a été proclamé vainqueur avec 85,88 % des suffrages exprimés, selon les résultats rendus publics ce dimanche par le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault.

Tableau récapitulatif des résultats

Niveau Inscrits Votants Suffrages exprimés Engonga Ella (UDB) Ona Mvono (CLR) Taux de participation Bureau de Rennes 549 62 58 49 (84,48 %) 9 (15,52 %) 11,29 % Résultat global 1 438 148 139 150 (85,88 %) 25 (14,12 %) 10,48 %

Ce scrutin de rattrapage faisait suite à l’annulation du précédent vote pour irrégularités constatées par l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER). Les électeurs gabonais de la diaspora ont ainsi pu se prononcer dans un climat apaisé, marquant une reprise de confiance dans le processus électoral. Dans le bureau de vote de Rennes, sur 549 inscrits, 62 votants ont été enregistrés, dont 58 suffrages valides, soit un taux de participation de 11,29 %. Rostan Mickael Engonga Ella (UDB) a recueilli 49 voix (84,48 %), contre 9 voix (15,52 %) pour son adversaire du Centre des libéraux réformateurs (CLR), Cyrille Ona Mvono.

Au niveau global de la circonscription, sur 1 438 inscrits, 150 suffrages ont été valablement exprimés. Rostan Mickael Engonga Ella confirme sa large avance avec 85,88 % des voix, tandis que Cyrille Ona Mvono obtient 14,12 %. Ce résultat consacre la seconde victoire de l’UDB dans la représentation parlementaire de la diaspora. Le nouveau député, fort de cette légitimité, aura pour mission de défendre les intérêts des Gabonais établis à l’étranger et de promouvoir leur participation active à la vie nationale.