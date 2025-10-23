Buscador
Libreville, le
jeudi 23 octobre 2025
    Port-Gentil : l’UNICEF et la mairie font le point sur l’accès au pré-primaire des enfants défavorisés

    Publié le 23 octobre 2025 à 12h08min
    Education
    Port-Gentil : l’UNICEF et la mairie font le point sur l’accès au pré-primaire des enfants défavorisés
    Port-Gentil : l’UNICEF et la mairie font le point sur l’accès au pré-primaire des enfants défavorisés © 2025 D.R./Info241
    Du 20 au 21 octobre, la salle polyvalente de la mairie de Port-Gentil a accueilli une importante réunion du Comité de suivi du programme d’accélération de l’accès au pré-primaire des enfants issus de familles défavorisées. Cette mission, menée conjointement avec une délégation de l’UNICEF, avait pour objectif d’évaluer les actions déjà menées et de définir les priorités pour l’année 2025, notamment la réfection des latrines dans les écoles préscolaires.

    Au cours des échanges, les participants ont examiné plusieurs volets essentiels du programme : la disponibilité des outils pédagogiques et didactiques, le renforcement des capacités des enseignants, l’identification des besoins infrastructurels et la mise en place de dispositifs d’accès pour les enfants vivant avec un handicap corporel. Un accent particulier a été mis sur la création d’un cadre de dialogue formel et inclusif impliquant les établissements, les parents, la société civile et le secteur privé.

    Des résultats encourageants en 2024

    « Il était question de savoir où nous en sommes, ce qui a été réalisé et quels sont les nouveaux objectifs. Chaque année, nous devons progresser dans chaque domaine. Les actions de l’an dernier ont eu un réel impact sur le pré-primaire et les familles défavorisées  », a déclaré Marie-Claire Ogoula Ozoume, présidente du Comité de suivi.

    En 2024, le partenariat entre l’UNICEF et la Mairie de Port-Gentil avait permis à 100 enfants âgés de 3 à 5 ans, issus de ménages vulnérables, d’accéder à l’éducation pré-primaire dans le cadre de l’initiative « Ville amie des enfants ». Cette collaboration avait également favorisé l’amélioration de l’environnement scolaire pour plus de 300 enfants dans les écoles publiques gérées par la Mairie.

    Un appel à renforcer la sensibilisation

    Malgré ces avancées, la présidente du comité a souligné les défis persistants : « Nous devons renforcer la sensibilisation autour des enfants apatrides. L’année dernière, certains élèves recensés ont abandonné le programme. Cela nous pousse à réfléchir sur les prochaines actions à mener », a-t-elle expliqué.

    Pour 2025, le programme prévoit la scolarisation d’une nouvelle cohorte d’enfants vulnérables, tout en poursuivant la formation continue des enseignants et la modernisation des infrastructures scolaires. La digitalisation des apprentissages sera testée dès la rentrée prochaine, notamment pour les enfants de 5 ans.

    L’UNICEF souligne les priorités pour 2025

    De son côté, la représentante adjointe de l’UNICEF au Gabon, Dina Rakotoharifetra, a rappelé l’objectif global de cette initiative : «  Il s’agit de s’assurer que la ville remplisse progressivement les neuf critères établis, notamment ceux liés à la vaccination, la scolarisation, l’état civil et la budgétisation locale en faveur des enfants. »

    Enfin, la délégation conjointe UNICEF–Comité de suivi a effectué une visite de terrain dans trois établissements préscolaires sous tutelle de la Mairie. Elle y a constaté la distribution effective des kits pédagogiques et validé les besoins en rénovation des latrines et en dispositifs d’accès à l’eau potable.

    Vers une éducation plus inclusive et équitable

    Ce programme, qui s’inscrit dans la politique nationale d’inclusion éducative, illustre la volonté de la Mairie de Port-Gentil et de ses partenaires de garantir à chaque enfant un accès équitable à l’éducation et à un environnement scolaire sain. Il marque une étape clé vers la consolidation d’une éducation préscolaire de qualité, condition essentielle pour bâtir une société plus juste et solidaire.

