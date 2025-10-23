Buscador
Libreville, le
samedi 25 octobre 2025
    Gabon : Oligui Nguema convoque un conseil des ministres ce jeudi matin à Libreville

    Publié le 23 octobre 2025 à 06h59min
    Politique
    Gabon : Oligui Nguema convoque un conseil des ministres ce jeudi matin à Libreville
    Gabon : Oligui Nguema convoque un conseil des ministres ce jeudi matin à Libreville © 2025 D.R./Info241

    Plus de 6semaines après le précédent conclave gouvernemental, le président gabonais, chef de l’État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, présidera ce jeudi 23 octobre à 10h un conseil des ministres dans la salle habituelle du palais présidentiel de Libreville. C’est ce qu’indique un communiqué officiel parvenu mercredi soir à Info241.

    « Sous la haute présidence de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 23 octobre 2025 à 10h dans la salle habituelle du palais présidentiel. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion  », indique le communiqué signé par Yves Sylvain Moussavou Boussougou, conseiller spécial du président de la République et secrétaire du Conseil des ministres.

    Ce conclave, qui intervient un mois après celui du 8 septembre, tenu à la veille des législatives et locales, pourrait marquer la relance de l’agenda gouvernemental autour des réformes économiques, sociales et institutionnelles engagées par le chef de l’État depuis son investiture.

