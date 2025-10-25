Gabon : Un budget record de 272 milliards pour l’Education nationale en 2026

La ministre gabonaise de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a présenté le 23 octobre 2025 aux députés de la Transition un budget record de 272,15 milliards de FCFA pour l’exercice 2026, en hausse de 130,66 milliards par rapport à l’année précédente. Ce montant, inscrit dans le Projet de loi de finances initiale (PLFI) 2026, vise à moderniser le système éducatif gabonais et à renforcer l’employabilité des jeunes.

Ce budget permettra la construction de 1 185 salles de classe, la formation et le recrutement de nouveaux enseignants, ainsi que la réhabilitation d’infrastructures éducatives. La Mission "Formation pour l’emploi", dotée de 2,83 milliards de FCFA, enregistrera une hausse de 207% pour financer la réhabilitation du Complexe Basile Ondimba et la modernisation des 15 centres de formation professionnelle du pays.

Le PLFI 2026 prévoit aussi une avancée notable en matière d’éducation civique, avec un budget porté à 4,03 milliards de FCFA. Ces fonds serviront à la construction de centres communautaires, à la promotion des valeurs citoyennes et à la création de cellules d’éthique et d’éducation civique. « Investir dans l’éducation, c’est investir dans la stabilité, l’emploi et la dignité nationale », a souligné la ministre, saluant l’appui des députés à une réforme jugée essentielle pour le développement du pays.