Bénin : 5 duos de prétendants officiellement en lice à la présidentielle de 2026 de l’après Talon

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a confirmé, ce mardi 14 octobre à minuit, la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2026. Cinq duos ont été enregistrés et ont reçu un récépissé provisoire, ouvrant la voie à l’examen des dossiers avant la validation définitive des candidatures. Parmi eux, le duo de la majorité présidentielle Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, les opposants Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou (FCBE), Renaud Agbodjo – Bonaventure Lodjou (Les Démocrates), ainsi que les candidatures plus inattendues Prince Anatole Ouinsavi – Agathe Bello et Élisabeth Agbossaga – Boni Neto Gansaré.

Les soutiens politiques sont à l’image du paysage béninois : contrastés et révélateurs des rapports de force à venir. Romuald Wadagni, actuel ministre d’État et dauphin présumé du président Patrice Talon, bénéficie de l’appui massif des partis de la majorité, notamment l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR) et Moele-Bénin. En face, Paul Hounkpè, ancien ministre de Boni Yayi, incarne le retour de la FCBE, tandis que Renaud Agbodjo, avocat de 43 ans, défend les couleurs du parti Les Démocrates. Deux candidatures indépendantes viennent compléter le tableau, reflétant un désir d’ouverture politique.

L’heure est désormais à la vérification des parrainages et des dossiers, une étape cruciale dans le processus électoral. Depuis la réforme constitutionnelle de 2019, chaque duo doit réunir au moins 28 parrainages de députés ou de maires, issus d’au moins 15 des 24 circonscriptions du pays. Un véritable casse-tête institutionnel, notamment pour les candidats indépendants, souvent privés d’appuis politiques solides. La CENA publiera d’ici la fin du mois la liste provisoire des candidats autorisés à briguer la magistrature suprême.