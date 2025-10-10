Buscador
Libreville, le
dimanche 12 octobre 2025
    Cameroun/Présidentielle : 8 millions d’électeurs appelés à départager 12 candidats ce dimanche

    Publié le 10 octobre 2025 à 08h10min
    International
    Cameroun/Présidentielle : 8 millions d’électeurs appelés à départager 12 candidats ce dimanche
    Cameroun/Présidentielle : 8 millions d'électeurs appelés à départager 12 candidats ce dimanche

    À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, Elections Cameroon (Elecam) a rendu public le fichier électoral définitif et la liste officielle des douze candidats. Selon les chiffres publiés ce jeudi, le pays compte 8 010 464 électeurs inscrits, dont 3,7 millions de femmes et 4,2 millions d’hommes, répartis dans 31 653 bureaux de vote à travers le territoire. À l’étranger, 108 bureaux permettront à 34 411 Camerounais de la diaspora de voter.

    Les candidats en lice pour la magistrature suprême incluent notamment Paul Biya (RDPC), Cabral Libii (PCRN), Joshua Osih (SDF), Issa Tchiroma Bakary (FSNC), Bello Bouba Maïgari (UNDP) et Serge Espoir Matomba (PURS). Figurent également Akere Muna, Pierre Kwemo, Tomaino Ndam Njoya, Ateki Seta Caxton, Bouhga Hagbe Jacques et Hiram Samuel Iyodi.

    En revanche, Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a été exclu de la course par le Conseil constitutionnel pour « pluralité d’investiture  ». Une décision qu’il qualifie de « politique  », dénonçant un scrutin « verrouillé d’avance  » pour le président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 42 ans et candidat à un 8e mandat.

