Sénatoriales 2025 : Les membres de la CNOCER prêteront serment ce samedi à Libreville

Alors que les locales et législatives ont été emmaillées de fraudes et de plusieurs irrégularités, les autorités gabonaises pensent déjà au prochain scrutin. Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce jeudi que la prestation de serment des membres des bureaux des commissions électorales locales nommés le même jour, se tiendra ce samedi 18 octobre à la Cour constitutionnelle. Cette étape est préalable à la tenue des élections sénatoriales prévues les 8 et 29 novembre 2025.

Selon le communiqué signé par le ministre de l’Intérieur et président de la Commission nationale d’organisation, de contrôle des élections et du référendum (CNOCER), la cérémonie débutera à 10 heures au Palais de la Constitution. Les membres concernés sont invités à se présenter dès 9 heures au plus tard.

Cette prestation de serment s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi organique n°001/2025 et du décret n°0170/PR/MIS du 27 mars 2025, qui régissent le Code électoral et l’organisation des commissions locales. Le ministère insiste sur la présence obligatoire de tous les membres convoqués. Un scrutin qui devrait être plus apaisé car à suffrage indirect des élus issus des locales.