Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 23 octobre 2025
  • 501
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Sénatoriales 2025 : Les membres de la CNOCER prêteront serment ce samedi à Libreville

    Publié le 17 octobre 2025 à 06h27min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/senatoriales-2025-les-membres-des-commissions-locales-preteront,2587
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Gabon : Le parti d’Oligui Nguema hégémonique, visera 55 des 70 sièges aux sénatoriales !

    Moabi : L’indépendant Élie Wilfried Boulingui rafle la commune et devance l’UDB aux législatives

    Législative à Ntoum : l’UDB out, la ministre Camélia Ntoutoume contrainte au 2e tour face à l’UPR

    Gabon : Immongault donne 48h aux aspirants sénateurs pour déposer leurs dossiers

    Législatives 2025 : Le PDG totalement rejeté dans les urnes dans trois provinces clés du pays

    Politique
    Sénatoriales 2025 : Les membres de la CNOCER prêteront serment ce samedi à Libreville
    Sénatoriales 2025 : Les membres de la CNOCER prêteront serment ce samedi à Libreville © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Alors que les locales et législatives ont été emmaillées de fraudes et de plusieurs irrégularités, les autorités gabonaises pensent déjà au prochain scrutin. Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce jeudi que la prestation de serment des membres des bureaux des commissions électorales locales nommés le même jour, se tiendra ce samedi 18 octobre à la Cour constitutionnelle. Cette étape est préalable à la tenue des élections sénatoriales prévues les 8 et 29 novembre 2025.

    Selon le communiqué signé par le ministre de l’Intérieur et président de la Commission nationale d’organisation, de contrôle des élections et du référendum (CNOCER), la cérémonie débutera à 10 heures au Palais de la Constitution. Les membres concernés sont invités à se présenter dès 9 heures au plus tard.

    Cette prestation de serment s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi organique n°001/2025 et du décret n°0170/PR/MIS du 27 mars 2025, qui régissent le Code électoral et l’organisation des commissions locales. Le ministère insiste sur la présence obligatoire de tous les membres convoqués. Un scrutin qui devrait être plus apaisé car à suffrage indirect des élus issus des locales.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève