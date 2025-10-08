Buscador
    Mali : Plusieurs officiers radiés des FAMa pour « tentative de déstabilisation »

    Publié le 8 octobre 2025
    International
    Mali : Plusieurs officiers radiés des FAMa pour « tentative de déstabilisation »
    Mali : Plusieurs officiers radiés des FAMa pour « tentative de déstabilisation » © 2025 D.R./Info241

    Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a procédé à la radiation de plusieurs officiers des Forces armées maliennes (FAMa), dont les généraux Abass Dembélé et Néma Sagara, récemment arrêtés pour «  tentative de déstabilisation des institutions de la République ». Ces décisions ont été rendues publiques le 7 octobre dans le Journal officiel du Mali.

    Selon les décrets présidentiels, cette mesure disciplinaire vise à « renforcer la cohésion, la loyauté et la rigueur au sein des Forces armées et de sécurité ». Outre les deux généraux, plusieurs officiers supérieurs et subalternes sont également concernés, parmi lesquels les lieutenants-colonels Baba Dembélé, Moro Sidibé, Amadou Keïta, Soungalo Diop et Mamadou Tiécoro Diarra, ainsi que les capitaines Mohamed Ouattara, Magassi Tounkara et Sékou Amadou Fané.

    Ces radiations interviennent dans un climat politique tendu, marqué par des soupçons de complot contre le régime de transition. Le gouvernement malien affirme vouloir assainir les rangs des FAMa et prévenir toute tentative de division au sein de l’armée, pilier central du pouvoir depuis le coup d’État d’août 2020.

