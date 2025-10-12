Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 12 octobre 2025
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Seychelles : L’opposant Patrick Herminie remporte la présidentielle avec 52,7% des voix

    Publié le 12 octobre 2025 à 07h40min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/seychelles-l-opposant-patrick-herminie-remporte-la,2579
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Déjà Français, les Bongo-Valentin lorgneraient le passeport britannique pour fuir la justice gabonaise

    Législatives 2025 : Kassa Moussavou triomphe dans la diaspora, duel UDB–CLR pour le second siège

    Noureddin Bongo revient sur sa détention : lunettes espionnes, évasion et colère contre la France

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    International
    Seychelles : L’opposant Patrick Herminie remporte la présidentielle avec 52,7% des voix
    Seychelles : L’opposant Patrick Herminie remporte la présidentielle avec 52,7% des voix © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le médecin et ancien président de l’Assemblée nationale Patrick Herminie, 62 ans, a été élu ce dimanche président des Seychelles à l’issue d’un second tour tenu sur trois jours, après qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour. Le candidat du United Seychelles Party a recueilli 52,7 % des voix, devançant le président sortant Wavel Ramkalawan, selon la présidente de la Commission électorale, Wendy Didon.

    Dans son discours de victoire, Patrick Herminie s’est dit «  profondément honoré par la confiance du peuple  » et a promis une transition «  paisible et ordonnée ». Son programme prévoit le retour de certaines mesures sociales, dont l’aide au chômage et la revalorisation des retraites, ainsi que des réformes pour relancer le tourisme, pilier de l’économie seychelloise.

    Le président sortant Wavel Ramkalawan, salué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et la relance économique du pays, a reconnu sa défaite en déclarant : « Nous avons fait mieux que la plupart des pays africains ». La victoire d’Herminie confirme le retour au pouvoir du United Seychelles, formation qui avait dirigé l’archipel pendant 43 ans avant sa défaite en 2020.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève