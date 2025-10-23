Gabon : Le gouvernement à la recherche du futur patron de sa Centrale d’achat anti-vie chère

Le ministère gabonais de l’Économie, chargé de la Lutte contre la vie chère, a lancé ce jeudi 23 octobre un appel à candidatures pour le poste de directeur général de la Centrale d’achat du Gabon (CEAG). Cette nouvelle structure stratégique, au cœur de la politique gouvernementale de régulation des prix et d’approvisionnement du marché national, recherche un profil de haut niveau capable de concilier performance économique et mission sociale. La perle rare a ainsi 14 jours pour se faire connaitre.

Selon le communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241, le poste de directeur général de la CEAG s’adresse à des cadres gabonais hautement qualifiés, capables de piloter la stratégie d’approvisionnement du pays. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 novembre 2025 à 23h00 GMT. Le mandat, d’une durée de quatre ans renouvelable une fois, sera attribué par le Conseil d’Administration parmi les candidats présélectionnés par le Comité de Sélection.

Un poste stratégique au cœur de la politique anti-vie chère

La Centrale d’achat du Gabon a pour mission principale d’optimiser les coûts d’achat et de garantir la qualité des produits et services destinés aux administrations publiques et au marché national. Le futur directeur général aura la lourde responsabilité de superviser les opérations de la CEAG, de fixer les priorités en matière d’achat, de développer des partenariats avec les fournisseurs et d’encadrer les négociations commerciales. Il devra également veiller à la conformité des procédures avec les réglementations nationales et internationales.

Tableau récapitulatif de l’appel à candidatures pour le poste de directeur général de la CEAG :}

Éléments Détails Institution émettrice Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère Poste à pourvoir Directeur général de la Centrale d’Achat du Gabon (CEAG) Date de publication Jeudi 23 octobre 2025 Date limite de dépôt des candidatures Vendredi 7 novembre 2025 à 23h00 GMT Durée du mandat 4 ans, renouvelable une fois Mission principale Superviser, planifier et coordonner les opérations d’achat et d’approvisionnement de la CEAG afin de renforcer la lutte contre la vie chère Responsabilités clés - Définir et appliquer la stratégie d’approvisionnement

Fixer les priorités d’achat (prix, qualité, délais)

Développer des partenariats avec les fournisseurs

Encadrer les négociations commerciales

Assurer la conformité aux réglementations locales et internationales Formation requise Master minimum en Commerce, Finance, Logistique ou Gestion des achats Expérience exigée - 10 ans minimum en direction d’entreprise publique ou privée

5 ans dans un poste similaire ou de négociation Compétences requises - Excellente maîtrise du français et de l’anglais

Compétences en gestion des ressources humaines et financières

Bonne maîtrise des outils numériques de gestion d’achat Conditions d’éligibilité - Être de nationalité gabonaise

Jouir de ses droits civiques et politiques

Ne pas être en situation de conflit d’intérêts ou d’incompatibilité Composition du dossier de candidature - Lettre de motivation

Curriculum vitae

Copies certifiées des diplômes

Attestations et justificatifs d’expérience

Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois)

Copie d’acte de naissance et de pièce d’identité Adresse d’envoi centraledachatdugabon@gmail.com

Le poste requiert un haut niveau de qualification et une solide expérience. Le candidat doit être titulaire d’au moins un master en commerce, en finance, en gestion logistique ou en management des achats. Il devra justifier d’une expérience d’au moins dix ans dans la direction d’une entreprise publique ou privée, dont cinq années dans un poste similaire, idéalement dans le domaine des achats ou de la négociation.

Des compétences multiples exigées

Outre la maîtrise du français et de l’anglais, le profil recherché doit démontrer une excellente capacité à gérer des ressources humaines, financières et matérielles dans un environnement international. Une bonne connaissance des outils numériques de gestion d’achat est également indispensable, de même qu’une aptitude à travailler sous pression et à coordonner plusieurs équipes. L’objectif est de doter la CEAG d’un dirigeant capable de conjuguer efficacité économique et rigueur administrative.

Sur le plan juridique, les conditions d’éligibilité imposent au candidat d’être de nationalité gabonaise, de jouir de ses droits civiques et politiques, et de ne pas être en situation de conflit d’intérêts ou d’incompatibilité. Le respect de ces critères vise à garantir la transparence du processus de recrutement et à éviter toute interférence politique dans le fonctionnement de la CEAG.

Un processus de sélection rigoureux

Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation adressée au ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, un curriculum vitae détaillé, les copies certifiées conformes des diplômes, les attestations de service, un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois et une copie de la pièce d’identité. L’ensemble des documents devra être transmis par voie électronique à l’adresse officielle : centraledachatdugabon@gmail.com

En lançant cet appel à candidatures, le gouvernement gabonais affiche sa volonté de professionnaliser la gestion publique et de renforcer la gouvernance économique. À travers la CEAG, il entend mieux maîtriser les coûts d’approvisionnement, améliorer la disponibilité des produits essentiels et stabiliser les prix sur le marché national. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les priorités économiques définies par le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour la relance du pouvoir d’achat des ménages gabonais.