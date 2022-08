Rencontrez les loteries de keno les plus populaires au monde

Keno est un jeu de hasard ; il est également considéré comme une variété d’un jeu de loterie car il implique de choisir un ensemble de nombres aléatoires. Tout comme le Bingo, le Keno se joue en utilisant des balles avec des numéros dessus.

Les balles portent généralement des numéros allant de 1 à 80 et c’est au joueur de Keno de faire son pari. Une fois cela fait, 20 numéros (ou dans certains cas, moins) sont tirés par une machine ou avec un générateur de nombres. Keno est parfois appelé Keno Français, car le mot Keno est à l’origine Français.

Keno Standard

A la base, si un joueur joue à une partie de Keno régulier ou standard, il doit sélectionner un certain numéro et si ce numéro est tiré au hasard, cela est considéré comme une victoire. Mais puisque le Keno est un jeu où vous êtes payé en fonction du pourcentage, alors plus vous devinez de chiffres correctement, plus vous gagnerez. Donc, si vous devinez 3 chiffres sur 5 correctement, vous gagnerez un certain montant. Si vous devinez 4 ou 5 sur 5 correctement, vous gagnez plus. Cela s’applique à la quantité de nombre que vous êtes autorisé à deviner (généralement de 4 à 20 chiffres).

Il existe de nombreuses variétés de Keno qui sont disponibles autres que le Keno régulier ou standard que vous pouvez jouer en direct (dans un casino) ou en ligne. Voici quelques-uns des jeux de Keno les plus populaires que vous pouvez apprécier.

GG World Keno

Vous pouvez jouer à cette variante du jeu de Keno en ligne ou en direct. Jouer le GG World Keno est très simple. Essentiellement, tout ce que vous avez à faire est de choisir 10 numéros au maximum, qui sont entre 1 à 70. Une fois que vous avez fait cela, vous devrez attendre le tirage au sort qui a lieu toutes les quelques minutes. Il y aura 20 numéros qui seront tirés de la machine et si ces numéros correspondent aux numéros que vous avez choisis avant, félicitations ! Vous avez gagné.

Keno : Haut ou bas

Il s’agit d’une variante populaire du Keno qui vous permet de parier sur la moitié du billet au lieu de numéros spécifiques. Donc, ce que vous devez faire est de marquer votre billet avec la partie que vous souhaitez. Vous pouvez choisir Haut ou Bas, ou vous pouvez également choisir Gauche ou Droite. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vérifier le résultat du keno , si vous avez 12 Hits ou plus, vous avez gagné.

Way Keno

En jouant à Way Keno, vous pourrez choisir des groupes qui contiennent le même nombre de numéros. Par exemple, vous pouvez choisir 4 groupes différents, et chacun de ces groupes doit contenir 3 nombres.

Keno Combinaison

Il s’agit essentiellement d’un Way Keno avancé car il vous permet de fusionner plusieurs groupes de nombres comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous avez 4 groupes avec 3 nombres dans chacun d’eux, vous pouvez combiner le premier groupe et le deuxième, le deuxième et le troisième et ainsi de suite pour créer de nouveaux groupes qui contiennent 6 nombres.

Le Keno est relativement simple, vous êtes donc libre de choisir la variante que vous préférez et de tenter votre chance !