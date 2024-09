Prévention de l’hypertension et du diabète : 100 appareils de dépistage distribués à Libreville

Ce week-end, le quartier Akébé Poteau à Libreville, l’un des plus défavorisés de la capitale gabonaise, a accueilli une importante initiative de santé publique. La Jeunesse Consciente d’Akébé Poteau (JCAP), en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), a lancé une campagne de sensibilisation contre l’hypertension et le diabète. Cet événement, qui s’est déroulé les 21 et 22 septembre, visait à offrir des dépistages gratuits et à équiper les personnes vulnérables d’appareils de mesure.

Sous le thème « Ensemble, agissons pour la santé de tous ! », l’initiative a permis aux résidents du quartier de bénéficier de consultations gratuites et de conseils médicaux. En plus des dépistages, 100 tensiomètres et 100 glucomètres ont été distribués, offrant aux habitants les outils nécessaires pour surveiller leur état de santé. Les organisateurs ont également mis en place des séances de sensibilisation sur l’importance de la prévention et les gestes à adopter au quotidien. Photo de famille de l’opération Gaël Biteghe, président de la JCAP, a partagé un témoignage poignant : « Très souvent, nous négligeons notre santé. Moi-même, j’ai été victime d’un malaise cardiaque en janvier, et c’est grâce à la rapidité de mes proches que je suis encore ici aujourd’hui. Cet événement montre à quel point il est crucial de surveiller sa santé. » Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre les maladies chroniques au Gabon, où l’accès aux soins reste un défi majeur pour de nombreuses populations. La JCAP, avec l’appui de la CNAMGS, ambitionne de faire de la santé un pilier central de son action pour le développement local. Cette mobilisation démontre l’engagement de la jeunesse gabonaise à améliorer les conditions de vie de leur communauté, tout en sensibilisant le grand public aux risques liés à l’hypertension et au diabète aux conséquences graves lorsqu’elles ne sont pas traitées. Les deux maladies nécessitent une surveillance régulière et un traitement adapté pour limiter leur progression et les risques associés. Pour rappel, l’hypertension se caractérise par une pression sanguine anormalement élevée dans les artères, ce qui augmente le risque d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance rénale et de maladies cardiaques. Le diabète, quant à lui, se manifeste par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang (glycémie), due à une mauvaise utilisation ou production d’insuline par l’organisme. Si non maîtrisé, il peut entraîner des complications sévères comme des problèmes rénaux, nerveux, et cardiovasculaires, voire des amputations ou une cécité.