Octobre Rose : Les cheminots de la Setrag édifiés sur les cancers féminins et leur dépistage

La salle polyvalente de la Setrag a accueilli, vendredi 17 octobre, la cérémonie officielle de lancement du mois d’Octobre Rose au sein de la société d’exploitation du Transgabonais. L’événement, marqué par une forte mobilisation des femmes cheminots, s’inscrit dans la continuité des campagnes nationales de sensibilisation et de dépistage contre les cancers féminins.

Présidée par le directeur général Christian Magni, assisté du Dr Franky Iwangou, médecin-conseil de la Setrag, cette séance de sensibilisation a été animée par le Dr Avomo Nguema, épouse Ombaga, spécialiste en santé publique. L’objectif était clair : encourager la prévention et rappeler l’importance du dépistage précoce. Dans son propos liminaire, le Dr Iwangou a salué la mobilisation des femmes cheminots et rappelé l’engagement constant de l’entreprise en matière de santé au travail.

« Le dépistage, c’est se donner de l’espoir »

Le médecin-conseil a souligné que la Setrag dispose d’une association interne de femmes cheminots œuvrant toute l’année à la sensibilisation de ses adhérentes. « Cet acte consiste à se donner espoir, vu que le mal fait peur. Le dépistage a un avantage : lorsqu’il est fait tôt, la prise en charge devient plus facile », a-t-il déclaré. Le praticien a également insisté sur les effets positifs des dépistages précoces et les bénéfices concrets observés chez les employés déjà suivis dans le cadre de ces campagnes.

Prenant la parole à son tour, le Dr Avomo Nguema, épouse Ombaga, a exhorté les femmes à faire du dépistage un réflexe. « En 2025, il est impensable de perdre la vie parce qu’on ne s’est pas fait dépister à temps. Plus le cancer est isolé tôt, plus il peut être guéri », a-t-elle martelé, insistant sur la nécessité d’intégrer le dépistage dans les habitudes de santé. L’oratrice a également rappelé que ces examens sont désormais accessibles à tout moment dans les centres de santé agréés, permettant à chacun d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Un engagement collectif et durable

Le directeur général Christian Magni a, pour sa part, salué l’adhésion des agents aux initiatives sanitaires menées par la Setrag. Il a rappelé que la campagne Octobre Rose s’étendra sur l’ensemble des 24 gares du Transgabonais, touchant ainsi un large public de travailleurs et de familles.

Thème Activité Intervenant(s) Objectif Public concerné Lancement d’Octobre Rose Sensibilisation et dépistage Dr Avomo Nguema Ép. Ombaga, Dr Franky Iwangou Encourager la prévention des cancers Femmes cheminots et familles Santé au travail Conférence et échanges Direction générale (Christian Magni) Promouvoir l’hygiène de vie et la vigilance sanitaire Agents et cadres de la Setrag Extension de la campagne Tournée dans 24 gares Équipes médicales Setrag Étendre la sensibilisation nationale Ensemble du personnel

« Je remercie le Dr Avomo Nguema, épouse Ombaga, pour sa disponibilité et son engagement. Octobre Rose est une opération de routine que nous devons renforcer chaque année », a-t-il souligné avant de lancer un appel à la vigilance : « Un homme bien portant est un malade qui s’ignore ».

Santé au travail et responsabilité sociale

La direction générale de la Setrag réaffirme à travers cette initiative sa volonté d’intégrer la santé publique au cœur de sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). L’entreprise ferroviaire entend faire de la prévention sanitaire un pilier de sa stratégie, en lien avec les priorités nationales de santé publique.

Cette édition 2025 d’Octobre Rose à la Setrag illustre parfaitement la convergence entre santé, solidarité et responsabilité sociale, trois valeurs que l’entreprise souhaite ancrer durablement au sein de sa communauté professionnelle.