Gabon : 756 enseignants fantômes traqués pour absentéisme chronique depuis plusieurs années

Le ministère gabonais de l’Éducation nationale a déclenché ce lundi 6 octobre une vaste offensive pour assainir son fichier des ressources humaines, ciblant un nombre stupéfiant de 756 agents accusés d’absentéisme prolongé, indique une note d’information parvenue à Info241. Cette opération de contrôle vise des fonctionnaires qui se sont absentés de leur poste depuis des mois, voire des années, sous divers motifs – médicaux, tourisme, familiaux ou personnels – tout en continuant de percevoir un salaire de l’État. Ils ont jusqu’au 24 octobre à 15h30 pour éclaircir leur situation.

Selon les révélations du directeur central des ressources humaines du ministère, Arnaud Loïc Ngomo Mouketou, la situation a atteint un point critique. L’exemple frappant d’une employée absente depuis 1998 pour des raisons familiales illustre l’ampleur du problème. M. Ngomo Mouketou s’est interrogé sur la légalité d’une telle situation, affirmant que plus de 756 agents sont payés par le contribuable gabonais alors qu’ils résident à l’étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie.

Exigences de preuves et dossiers médicaux complets

L’opération fait suite à la transmission d’un rapport édifiant par la Task Force présidentielle dédiée au ministre de la Fonction publique. Dans la foulée, des listes nominatives des agents concernés ont été affichées publiquement. Chaque fonctionnaire dont le nom apparaît sur ces listes est sommé de se présenter dans les plus brefs délais afin de fournir un dossier de justification complet et détaillé.

La commission spéciale mise en place

Le directeur central des ressources humaines a été très clair sur les exigences du ministère. « Il ne suffit pas d’un certificat médical », a-t-il insisté. Les agents concernés sont désormais attendus avec un dossier médical complet s’ils invoquent des raisons de santé. De même, ceux qui résident à l’étranger devront impérativement fournir tous les documents justifiant la légalité de leur séjour hors du territoire national. L’objectif est de mettre fin aux fraudes et aux situations abusives.

Assainissement du fichier et recrutement de nouveaux enseignants

Au-delà de l’aspect punitif, cette chasse aux "agents fantômes" poursuit un objectif stratégique pour le secteur de l’éducation. En assainissant le fichier, le ministère cherche à dégager des postes budgétaires et à rétablir l’équité. La réussite de cette opération pourrait ouvrir la voie à de nouveaux recrutements, une perspective très attendue alors que le ministère fait face à une file d’attente de plus de 2 000 dossiers d’enseignants qui attendent leur intégration dans la fonction publique.

Une vue de la note officielle

L’initiative du ministère de l’Éducation nationale est donc une étape importante dans la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l’État gabonais. En ciblant l’absentéisme et les rémunérations indues, l’opération envoie un signal fort sur l’impératif de rigueur et d’efficacité au sein de l’administration, tout en nourrissant l’espoir de voir des enseignants qualifiés et motivés prendre la place de ceux qui ont déserté leurs salles de classes.