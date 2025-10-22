Un 3e avion pour Africa United Airlines, symbole du dynamisme gabonais dans le ciel africain

L’audace entrepreneuriale gabonaise continue de s’imposer dans les airs. Africa United Airlines, jeune compagnie nationale née de l’ambition d’entrepreneurs gabonais, a annoncé ce mercredi dans un communiqué à Info241, l’intégration dans sa flotte d’un Embraer ERJ-145, un jet régional de 50 places. Cette acquisition, la troisième après le Bombardier CRJ-200 et le Beechcraft 1900D, marque une étape décisive dans la montée en puissance d’une compagnie qui se veut « panafricaine de référence ».

L’arrivée de ce nouvel appareil confirme la stratégie de croissance maîtrisée d’Africa United Airlines, qui consolide sa capacité à répondre à la hausse du trafic domestique et à étendre progressivement ses opérations à la sous-région. « L’arrivée de l’Embraer ERJ-145 illustre notre engagement à offrir aux Gabonais une expérience de vol toujours plus sûre, confortable et rapide, tout en renforçant la connectivité entre les villes locales », a déclaré Jean-Marie Obame Nkoue, responsable commercial de la compagnie.

Un avion conçu pour l’efficacité

Conçu par le constructeur brésilien Embraer, l’ERJ-145 est un biréacteur moderne capable de parcourir jusqu’à 2 800 km à une vitesse de croisière de 833 km/h. Il s’impose comme un atout stratégique pour les liaisons nationales, avec des temps de vol records : Libreville–Mvengue en 50 minutes et, prochainement, Libreville–Oyem en moins de 45 minutes. « Sa fiabilité éprouvée, son faible coût d’exploitation et son adaptabilité aux aéroports secondaires en font un appareil idéal pour les réalités locales », précise le communiqué.

Une vue frontale de la nouvelle acquisition de la compagnie

Grâce à cet appareil, Africa United Airlines prévoit d’augmenter ses fréquences sur les principales lignes nationales (Libreville, Mvengue, Port-Gentil) et d’ouvrir de nouvelles dessertes vers Oyem, Makokou, Koula-Moutou et Tchibanga. À moyen terme, la compagnie entend étendre sa présence régionale, confirmant ainsi sa vocation panafricaine. « C’est une montée en puissance maîtrisée, au service de la mobilité et de l’intégration africaine », assure la compagnie.

Un symbole de l’entrepreneuriat gabonais

Fondée par des entrepreneurs gabonais visionnaires, Africa United Airlines incarne une réussite nationale exemplaire. « Créée avec la volonté de bâtir un pont aérien entre les nations africaines, la compagnie incarne une nouvelle génération d’acteurs audacieux, modernes et ancrés dans les réalités locales », rappelle le communiqué. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui encourage la valorisation du savoir-faire national et l’émergence d’entreprises compétitives.

Le confort à bord

Depuis son lancement en 2023, la compagnie a déjà transporté plus de 40 000 passagers et créé une centaine d’emplois directs, contribuant activement à la relance du secteur aérien gabonais. Africa United Airlines, qui opère également sous la marque Avantis Aviation & Services, propose en parallèle des services d’héliportage, de transport offshore, d’évacuation sanitaire et de transport VIP, consolidant sa place d’acteur complet du transport aérien local.

Un levier d’intégration africaine

Avec cette acquisition, Africa United Airlines se positionne non seulement comme un opérateur aérien performant, mais aussi comme un vecteur de rapprochement des peuples et des économies africaines. Sa flotte modernisée, entièrement composée d’appareils à réaction, traduit la confiance et la compétence d’un secteur privé gabonais en plein essor.

Un avion prêt à l’envol

Au-delà des chiffres, la compagnie défend une philosophie : celle d’un Gabon qui croit en son potentiel. « La Dame dans le Ciel n’est pas qu’une signature : c’est une promesse. Celle de voyager autrement, de servir le Gabon et l’Afrique avec excellence, et de porter toujours plus haut les couleurs d’un continent en mouvement », conclut le communiqué. Par cette nouvelle acquisition, Africa United Airlines ne fait pas que voler : elle incarne la réussite et la fierté du Gabon dans le ciel africain.