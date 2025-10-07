Unesco : L’Egyptien Khaled el-Enany élu nouveau patron de l’institution onusiennne

L’égyptien Khaled el-Enany a été élu, lundi 6 octobre, nouveau directeur général de l’Unesco, succédant à la Française Audrey Azoulay. Âgé de 54 ans, l’ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités devient le premier Arabe et le deuxième Africain à diriger l’organisation onusienne dédiée à l’éducation, la science et la culture. Soutenu par la France, la Ligue arabe et l’Union africaine, il a obtenu 55 voix sur 57 lors du vote du Conseil exécutif.

Khaled el-Enany prend les rênes d’une institution fragilisée, en proie à des difficultés budgétaires et à des critiques sur sa politisation. Conscient des défis à venir, il a promis de « moderniser l’Unesco » et de « privilégier les délibérations techniques plutôt que politiques », tout en appelant les États membres à « plus de responsabilité » pour renforcer la stabilité financière de l’organisation.

Porté par une vision réformatrice, le nouveau directeur général entend renforcer les contributions volontaires, diversifier les partenariats et favoriser des échanges de dette au profit de projets culturels et éducatifs. « L’Unesco doit redevenir un espace de rapprochement et de solutions dans un monde en pleine tourmente », a-t-il déclaré. Son mandat, qui débutera officiellement le 14 novembre, symbolise une nouvelle ère pour l’organisation, entre espoirs de renouveau et attentes considérables.