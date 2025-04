Perenco Gabon : l’ONEP accuse la direction de se bâtir une république syndicale sur mesure

Chez Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), la défense des travailleurs semble avoir changé de camp. Dans un courrier salé daté de ce dimanche 6 avril, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) accuse la direction locale d’avoir fabriqué un syndicat-maison, le Syndicat autonome des pétroliers (SAP). pour mieux verrouiller la contestation.

Au cœur de la dénonciation : une collusion présumée entre la direction de Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) et le Syndicat autonome des pétroliers (SAP). Le principal concerné est Patrick Yenou, à la fois secrétaire exécutif du SAP et gérant de la société Logistic-Services, prestataire de Perenco. Pour l’ONEP, « ces deux faits mettent en évidence la relation dualiste entre la société POGG et sieur Patrick Yenou », permettant d’« affirmer sans risque de [se] tromper qu’il y a collusion […] et conflit d’intérêts ».

Octobre 2023 : la fronde qui a tout déclenché

Tout débute en octobre 2023, lorsque plusieurs salariés de Perenco à Port-Gentil lancent une pétition pour demander la destitution des délégués syndicaux du SAP. En cause : leur inaction supposée et leur proximité affichée avec la direction. Très vite, les conséquences tombent. L’ONEP parle de représailles : certains signataires voient leurs contrats non renouvelés ou reçoivent des avertissements disciplinaires.

Un climat de suspicion s’installe. « Qu’est-ce qui peut justifier un tel acharnement du management de Perenco sur des travailleurs ayant simplement signé une pétition ? », interroge l’ONEP dans son courrier dont Info241 a obtenu copie.

Novembre-décembre 2023 : les représailles s’intensifient

À la fin de l’année 2023, plusieurs agents ayant affiché leur soutien à l’ONEP ou critiqué publiquement le SAP font l’objet, selon le syndicat, de « ruptures abusives de contrat ». Certains sont discrètement écartés des chantiers ou exclus de listes de rotation. Le climat devient toxique.

Le courrier accuse également la direction d’avoir mené une véritable opération de débauchage syndical entre janvier et mars 2024, en cherchant à convaincre des travailleurs de quitter l’ONEP pour rejoindre le SAP. Des cadres auraient été missionnés pour faire pression : « On leur demande clairement de se désolidariser de l’ONEP s’ils veulent garder leur poste », affirme une source syndicale jointe par Info241.

Un conflit d’intérêts au sommet du SAP

Le cœur du scandale repose sur un homme : Patrick Yenou, secrétaire exécutif du SAP, mais également gérant de Logistic-Services, une entreprise prestataire de Perenco. Cette double casquette crée, selon l’ONEP, un conflit d’intérêts évident. « Ces deux faits mettent en évidence la relation dualiste entre POGG et sieur Patrick Yenou. Il y a collusion manifeste entre la direction générale et le SAP », tranche le syndicat.

Le SAP est ainsi décrit comme un syndicat de façade, instrumentalisé pour neutraliser toute opposition réelle. L’ONEP, elle, se retrouve marginalisée, voire persécutée. « On empêche nos représentants d’avoir accès aux sites, on les met sous surveillance, et on tente de dissuader tout ralliement. »

Les textes piétinés

Pour appuyer sa position, l’ONEP cite l’article 304 du Code du travail gabonais , qui interdit toute forme d’ingérence ou de discrimination syndicale. Elle invoque aussi la charte éthique du groupe Perenco, censée garantir des relations professionnelles intègres : « Nous nous engageons à respecter les normes éthiques les plus strictes dans nos interactions. » Une promesse que l’ONEP juge trahie par les faits.

Le syndicat réclame des sanctions immédiates et des enquêtes internes : « Il est urgent de mettre fin à ces violations qui créent un climat social délétère au sein de Perenco Gabon. »