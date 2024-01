Ndong Sima II : la nomination de deux ministres contestée devant la cour constitutionnelle

Le gouvernement gabonais de la transition, remanié le 17 janvier, semble ne pas avoir respecté la Charte de la transition dans la nomination des deux ministres chargés de la défense et de la sécurité. C’est du moins ce que soutient le citoyen Anges Kevin Nzigou, qui conteste depuis vendredi dernier devant la Cour constitutionnelle les nominations de Brigitte Onkanowa et Hermann Immongault en tant que ministres de plein exercice.

Le dernier remaniement du gouvernement de transition confié à Raymond Ndong Sima, qui a surpris tout le monde en retirant au président de la transition Brice Oligui Nguema les portefeuilles de la Défense nationale et de l’Intérieur, n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. Anges Kevin Nzigou a décidé le 19 janvier d’attaquer le décret présidentiel controversé pour vice de forme.

« Conformément à ce décret, le Général de Division Brigitte ONKANOWA et Monsieur Hermann IMMONGAULT, jadis ministres délégués à la défense pour l’un et à l’intérieur pour l’autre, sont respectivement devenus MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE et MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE en violation flagrante des dispositions à valeur constitutionnelle de l’article 35 de la Charte de la transition », dénonce ce citoyen, par ailleurs avocat et leader politique.

En effet, l’article 35 de la Charte de la transition stipule clairement que « Le Président de la Transition remplit les fonctions de Président de la République, Chef de l’État. Il est le Ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité. Il veille au respect de la Charte de la Transition et de la Constitution du 26 mars 1991 ». Le plaignant souligne que « Ce décret dépouille le président de la Transition de ses fonctions heurte le fonctionnement des institutions de la transition ».

En conséquence, il demande à la cour constitutionnelle d’annuler le décret contesté et toutes ses dispositions en raison de la hiérarchie des normes entre la Charte de la transition et un décret du président de la transition. Cette requête suspend ainsi l’application dudit décret et la prise de fonction des nouveaux ministres promus jusqu’à la décision finale de la cour constitutionnelle sur ce sujet éminemment d’ordre juridique.