Le grand concert de la restauration, événement phare de la tournée républicaine organisée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu lieu samedi dernier à Franceville. Cet événement, attendu par les habitants de la ville, a malheureusement été marqué par l’absence de la chanteuse emblématique Patience Dabany, mère de l’ex-président Ali Bongo, renversé le 30 août dernier par l’armée gabonaise.

La présence de Patience Dabany, une figure emblématique de la musique gabonaise et africaine, était vivement attendue par ses nombreux fans et les organisateurs de l’événement. Sa musique et son charisme en ont fait une artiste incontournable des grandes manifestations culturelles du pays. Toutefois, pour des raisons non précisées, la diva n’a pas pu participer à ce concert.

Course aux spéculations

Les spéculations vont bon train concernant son absence. Certains évoquent des raisons personnelles, tandis que d’autres parlent de possibles contraintes logistiques ou de santé. La dernière apparition publique de Patience Dabany remonte à quelques mois, lors d’un festival culturel à Libreville, où elle avait enchanté le public avec ses performances. Il faut dire que ce concert de la restauration avait lieu dans la province natale de la chanteuse et mère de l’ancien président.

Un instantané de ce concert

L’absence de Patience Dabany n’a pas manqué de susciter des réactions. De nombreux fans ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, espérant qu’elle pourra être présente lors des prochains concerts de la tournée républicaine. « C’est dommage qu’elle n’ait pas pu venir, elle apporte toujours une énergie incroyable à ces événements », a commenté un fan sur Facebook.

Une réussite

Malgré cette absence, le concert de la restauration à Franceville a été un succès, avec la participation de nombreux autres artistes gabonais qui ont su faire vibrer le public. Pour sa défense, plusieurs autres icônes de la musique gabonaise originaires de la contrée ont également été absentes samedi dernier. Notre confrère Star241 évoque notamment les noms de Shan’L et de Nadège Mbadou.

Une des dernières scènes de la chanteuse

Patience Dabany, de son côté, reste une figure respectée et admirée malgré son âge avancé. Ses fans espèrent la revoir bientôt sur scène, pour continuer à célébrer la richesse et la diversité de la culture gabonaise. En attendant, le mystère plane toujours sur les raisons de son absence à Franceville, laissant place à toutes les hypothèses et à une certaine impatience de la part de son public fidèle.