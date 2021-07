Moov Africa Gabon Télécom offre des master class aux 10 finalistes du StartUp Challenge

Le numéro un des télécommunications au Gabon, Moov Africa, et BS Gabon une structure spécialisée dans la cybersécurité ont organisé mercredi à Libreville une série de master class sous le thème « L’Intégration aux concepts DevSecOps (Développement – Sécurité – Opérations) dans les cycles de développement des projets technologiques ». Des formations destinées à l’accompagnement des 10 finalistes du concours StartUp Challenge, initié en mars dont la grande finale est prévue en septembre.

Les 10 finalistes du concours StartUp Challenge vont recevoir des formations approfondies sur les volets juridique, marketing, digital, financier et sécurité. Ces derniers bénéficient déjà chacun d’un package incluant, 1 an d’abonnement haut débit internet, 1 an d’abonnement plateforme AL-PHORM, 1 pack sécurité internet offerts par Moov Africa-Gabon Telecom au terme de leur présélection à ce concours qui vise à célébrer les meilleures startups dans le digital au Gabon.

Léa Seky Olouna (gauche) répondant hier aux questions de la presse

Actuellement dans sa phase 2 dite d’accompagnement, le concours continue de battre son plein. « En septembre prochain, nous allons organiser la grande finale où chacun viendra présenter son projet. Là, c’est parti pour 8 semaines d’accompagnement. L’objectif est d’amener les finalistes au même niveau pour qu’au mois de septembre, chacun vienne présenter son projet », a indiqué hier Léa Seky Olouna, responsable division communication Moov Africa Gabon Télécom

Rappelons que les trois projets jugés pertinents par les membres du jury seront sélectionnés lors de la grande finale StartUp Challenge de septembre prochain. Ces 3 gagnants bénéficieront de numéraires d’une valeur totale de 20 millions de FCFA offerts par Moov Africa - Gabon Telecom en partenariat avec BS Gabon et Huawei.