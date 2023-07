Modifications controversées du Code électoral : le CGE en revendique la paternité !

La président du Centre gabonais des élections (CGE), Michel Stéphane Bonda, a revendiqué lundi au cours d’une conférence de presse la paternité des récentes modifications controversées du Code électoral. Alors que le Premier ministre Alain Claude Bilie By Nzé affirmait que celles-ci étaient l’émanation de l’opposition gabonaise, il n’en est donc rien. Parmi elles, la suppression de l’enveloppe accolée, l’authentification des bulletins de vote... Bien qu’intervenues à moins de 6 semaines du triple scrutin du 26 août, Michel Stéphane Bonda a affirmé qu’elles étaient légales.

Michel Stéphane Bonda a fait mentir hier devant la presse Alain Claude Bilie By Nzé au sujet des modifications du Code électoral qui défraient la chronique depuis le conseil des ministres du 12 juillet et leur adoption vendredi dernier. En cause, plusieurs règles changées par Ali Bongo et son gouvernement à la veille du scrutin et validées le lendemain par les deux chambres parlementaires contrôlées à plus de 90% par le parti présidentiel et ses alliés.

Parmi ces « reformes » qui ne sont pas du goût de l’opposition qui ont manifesté devant le Sénat vendredi, la suppression de l’enveloppe accolée et de l’authentification des bulletins de vote par le président du bureau de vote et ses deux vice-présidents ou encore la suppression des représentants de chaque candidat dans les bureaux de vote. Des modifications jugées anticonstitutionnelles et de recul démocratique par l’opposition mais qui sont pleinement assumées par le président du CGE, par ailleurs récent membre du gouvernement.

Michel Stéphane Bonda a cité notamment l’article 14a de la Loi n°07/96 du 12 mars 1996 qui stipule que « Le centre gabonais des élections peut faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral et les transmettre aux institutions compétentes », a-t-il clamé hier de la presse. En clair, c’est donc le CGE qui a décidé unilatéralement, sans concertation avec les autres formations parties prenantes, de ces modifications majeures en concertation avec le gouvernement.

Au sujet de l’obligation d’authentification de chaque bulletin de vote remis à chaque électeur, Michel Stéphane Bonda l’a justifié le gain de temps gagné par cette suppression. « Nous avons préconisé la suppression de cette opération qui ralentit considérablement l’accès rapide des électeurs », a plaidé le président du CGE. Sauf que modifier les règles à la veille du scrutin passe toujours mal dans l’opinion surtout si le but était de parvenir à des élections apaisées, tant souhaitées par Ali Bongo.