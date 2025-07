Mafia : The Old Country – Ce que l’on sait jusqu’à présent

Mafia : The Old Country, souvent perçu comme le quatrième volet de la série Mafia, est un titre qui suscite un intérêt considérable depuis son annonce en août 2024. Développé par Hangar 13 en collaboration avec Stormind Games et édité par 2K Games, ce jeu est présenté comme un préquel centré sur les origines de la Cosa Nostra en Sicile, au tournant du XXᵉ siècle. La date de sortie officiellement fixée au 8 août 2025 concerne les plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Bien que les informations officielles aient déjà dévoilé plusieurs aspects clés du jeu, il reste encore de nombreuses zones d’ombre sur le déroulement précis de l’intrigue, la profondeur du gameplay et la gestion de la représentation culturelle, ce qui appelle à la prudence et à un suivi attentif des prochaines annonces et tests.

Contexte narratif et historique

L’histoire se déroule dans la ville fictive de San Celeste, en Sicile, probablement au début des années 1900. Le joueur incarnera Enzo Favara, un orphelin contraint de travailler dans les mines de soufre avant d’être recruté par la famille Torrisi. Le récit promet d’aborder des thèmes tels que la loyauté, la trahison et l’honneur, tout en plongeant le joueur dans les rouages du crime organisé à une époque où la Cosa Nostra n’était pas encore structurée de manière hiérarchique. Certains experts estiment que ce choix de cadre pourrait offrir une lecture plus « authentique » des premiers jours de la mafia, mais il se peut aussi que l’aspect historique soit romancé pour servir une narration plus linéaire et dramatique. Il faudra des recherches supplémentaires pour évaluer la véracité des représentations culturelles et linguistiques, notamment l’usage du sicilien à l’écran, qui pourrait à la fois renforcer l’immersion et soulever des interrogations sur la sensibilité historique.

Gameplay, graphismes et technologies

Le jeu s’éloigne apparemment de l’open world massif inauguré par Mafia III pour revenir à une structure plus linéaire, favorisant une progression narrative resserrée. On y retrouverait des phases de combat à la troisième personne, incorporant des armes d’époque (pistolets, fusils, revolvers), ainsi que des mécaniques furtives pour les assassinats discrets et des séquences de mêlée rapprochée. L’exploration semble limitée à un segment de San Celeste, parcourable en véhicule ou même à cheval, ce qui suggère un monde semi-ouvert plutôt qu’un vaste environnement sandbox.

La production graphique repose sur Unreal Engine 5, ce qui pourrait signifier des visuels plus réalistes et un éclairage dynamique amélioré par rapport aux moteurs précédents de la série. Toutefois, il reste à vérifier si la promesse technique se traduit réellement en fluidité sur toutes les plateformes ou si elle engendrera des compromis sur la taille du monde accessible. Les premiers extraits de gameplay en 4K laissent entrevoir une fidélité visuelle prometteuse, mais l’expérience finale dépendra aussi de la qualité de l’optimisation et de la stabilité, aspects souvent révélés lors des tests de sortie.

Versions, éditions et prix

Le positionnement tarifaire de Mafia : The Old Country apparaît plus modéré qu’à l’habitude des AAA récents, ce qui pourrait refléter une volonté de proposer une expérience « plus courte et plus concentrée ». Le tableau ci-dessous récapitule les informations actuellement disponibles :

Version Prix annoncé Contenu supposé Standard 49,99 € Jeu de base Deluxe 59,99 € Bonus en jeu (armes, tenues), contenu numérique Collector’s 79,99 € (possible) Éléments physiques et bonus numériques (à confirmer)

Selon Le-Joueur.fr, site spécialisé dans l’actualité jeux vidéo et tech, les précommandes incluent généralement un « Soldato Pack » contenant du contenu additionnel disponible dès le lancement. Certains observateurs estiment que cette stratégie pourrait permettre à 2K Games de séduire un public plus large, tout en réduisant les critiques potentielles sur la durée de vie. Toutefois, d’autres pointent une inquiétude persistante : avec une longévité estimée autour de 15 à 20 heures — une approximation — le jeu pourrait paraître trop court pour un titre narratif ambitieux, surtout en l’absence de mode multijoueur ou coopératif, ce qui limite d’emblée toute forme de rejouabilité.

Réception anticipée et débats

La communauté et la presse spécialisée débattent de plusieurs points avant même la sortie du jeu. On note notamment :

Linéarité vs liberté

Certains fans regrettent le passage à une structure plus linéaire, craignant une perte de plaisir et de découverte par rapport aux anciens opus ouverts. D’autres estiment que ce retour aux fondamentaux narratifs pourrait renforcer l’impact dramatique et éviter la surcharge d’activités annexes.



Le choix d’un doublage en sicilien, sous-titré en italien et autres langues, est salué par ceux qui mettent en avant l’immersion historique. Il est cependant possible que la représentation de certains aspects sensibles (stéréotypes, violence graphique) suscite des débats éthiques sur la responsabilité des créateurs.



Le prix attractif est vu comme une proposition de valeur intéressante, mais il pourrait aussi alimenter des interrogations sur la taille et la richesse du contenu narratif. Le succès commercial dépendra probablement de l’équilibre entre qualité artistique et quantité de gameplay.



Des avant-tests et des previews sont attendus dès le jour de la sortie pour lever le voile sur ces incertitudes. Il est recommandé de consulter plusieurs sources indépendantes pour se forger une opinion nuancée, car les premiers retours pourraient diverger selon les priorités (scénario, technique, durée de vie).

Conclusion et perspectives

Mafia : The Old Country se présente comme un pari sur la qualité narrative et l’authenticité historique, tout en proposant un format plus court et linéaire than previous entries. Le positionnement tarifaire modéré et l’utilisation d’Unreal Engine 5 sont des éléments susceptibles d’attirer l’attention, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer l’équilibre entre immersion, durée de vie et gestion des thèmes sensibles. La sortie officielle du 8 août 2025 marquera un tournant décisif : les tests approfondis et les retours de joueurs permettront alors de déterminer si ce préquel saura véritablement renouer avec la magie de la saga Mafia et poser les bases d’éventuelles suites. En attendant, il convient de garder à l’esprit les limites actuelles de l’information et de rester attentif aux prochaines actualités et analyses spécialisées.