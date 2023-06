Les 3 créateurs de mode gabonaise du moment à suivre

La mode africaine est de plus en plus populaire dans le monde. Des designers, bijoutiers et créateurs de mode d’origine africaine font évoluer les codes et proposent des collections originales entre tradition et modernité. La scène gabonaise n’est pas en reste grâce à ses 3 représentants qui commencent à faire du bruit sur la scène internationale. On vous les présente.

Claude Etoughe

Claude Etoughe est la fondatrice de la maison de couture « Nous Fashion ». Cette passionnée de mode a décidé d’orienter son travail vers le glamour avec des coupes aussi chics qu’envoûtantes. Elle utilise et magnifie de nombreux textiles comme le satin, le molleton, la soie sauvage, le tulle, le jeans ou encore la mousseline. Elle séduit même les célébrités gabonaises qu’elle habille comme Magalie Palmira Wora, Latchow ou encore Line Allomo. Le travail de la créatrice est très moderne et s’agrémente aisément des brand de bijoux les plus prestigieuses.

Teddy-Ondo

Difficile de s’imposer aux USA pour les créateurs africains. Malgré les difficultés, Teddy Ondo Ella fait sensation grâce à son style qui s’inspire du costume africain et du style sapeur. Sa première collection (2018) porte son nom et témoigne de son éducation cosmopolite, de ses voyages en fusionnant la culture européenne et américaine tout en y ajoutant une touche africaine. Sa pièce maîtresse ? L’abacos, un costume typiquement africain, très élégant, qui s’opposait à la culture du costume européen classique. Il le décline sous toutes les couleurs et dans tous les tissus. Il y ajoute même des imprimés tirés des pagnes africains.



Gwen Madiba Moubouyi

Conférencière, mannequin, présentatrice TV, Gwen Madiba est avant tout créatrice de mode. Elle est aussi Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNICEF Gabon depuis 2022. Son approche très originale de la mode se retrouve dans le nom qu’elle a choisi pour sa marque : Sponsored by God. Elle fait cohabiter sa spiritualité et sa créativité. Elles aspire à faire de sa marque, une référence pour tous les chrétiens. Elle a d’ailleurs été partagée par Beyonce sur les réseaux sociaux, une véritable consécration. Sponsored by God propose des vêtements très modernes et urbains agrémentés de logos et de phrases tirées de la Bible et des Évangiles. Sweats, t-shirts, ensembles pull et jogging, toute la panoplie y est représentée.

Les créateurs de mode gabonais qui montent

Vous connaissez maintenant les créateurs gabonais qui vont faire la mode de demain. Ces artistes se démarquent tous par leur originalité et leur attachement aux cultures africaines. Ce mouvement de création dans le monde de la mode n’est pas seulement réservé au Gabon, partout en Afrique de nouveaux artistes émergent grâce aux réseaux sociaux. Les Nigérians Adebayo Oke-Lawal et Fola Francis, la créatrice congolaise Anifa Mvuemba, Thebe Magugu... Tous ces créateurs et ces créatrices innovant(e)s méritent qu’on s’attarde sur leur travail qui défie les grands noms de l’industrie de la mode. Pour suivre l’actualité gabonaise et africaine, suivez Info241.