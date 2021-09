L’ONG d’Ida Moulacka offre 150 kits scolaires aux orphelins gabonais

A la veille de la rentrée des classes, l’ONG « Les Ateliers d’Ida » présidée par l’artiste gospel gabonaise Ida Moulacka a débuté ce samedi 25 septembre, son opération de remise de deux-cent kits scolaires auprès des enfants orphelins recensés à Libreville et Ntoum et à ceux de l’Amicale des femmes handicapées du Gabon. Placée sous le parrainage de Grâce Engouang, cette action s’est déroulée simultanément avec celle des équipes des Ateliers d’Ida de Port-Gentil auprès de plusieurs ménages dans le besoin et s’achèvera le week-end prochain.

Lire aussi >>> Ida Moulacka et son ONG chrétienne au chevet des femmes et orphelins Gabonais

Alors que la rentrée scolaire est prévue pour le lundi 27 septembre sur toute l’étendue du territoire national, la très célèbre chanteuse de gospel, Ida Moulacka et son association "Les Ateliers d’Ida" ont matérialisé leur engagement pris le mois dernier auprès des enfants en situation difficile dans la journée du samedi 25 septembre.

La diva du gospel gabonais accompagné de l’ensemble des membres éminents de son ONG ont voulu lier l’acte à la parole. Tout en remerciant la marraine et tous les donateurs et personnalités qui ont permis la réalisation de cette œuvre de bienfaisance. Annoncée en grande pompe, la distribution des kits scolaires a été effective auprès de soixante-quatorze kits scolaires au centres d‘accueil des enfants orphelins vulnérables « El-Jireh » situé dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum. En passant par les trente-quatre kits scolaires des enfants dont les parents vivent avec un handicap au Boulevard Triomphal de Libreville.

Une vue de l’artiste gabonaise Ida Moulacka remettant un lot

Avant que les équipes des Ateliers d’Ida de la capitale économique de Port-Gentil ne manifestent simultanément cet élan de générosité et de solidarité au chevet de trente enfants de plusieurs familles économiquement faibles dans les quartiers de Bac aviation, Balaran et Matiti. Pour la circonstance, les lots étaient composés essentiellement de cahiers, stylos, crayons, livres, gommes, règles, couvertures à cahiers, matelas, vêtements, cartables mais aussi des denrées alimentaires.

Après la remise symbolique des kits scolaires, les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux membres de ladite association « nous vous remercions pour ce beau geste et nous vous promettons des bons résultats scolaires » a déclaré la porte-parole, Gerina Sakanda lors de cette cérémonie.

La directrice du centre d’accueil des enfants orphelins et vulnérables de Ntoum, a pour sa part remercié et suggéré un accord afin de pérenniser cette œuvre : « Je ne savais quoi faire, j’étais vraiment essoufflée pour cette rentrée scolaire. Vous venez de m’enlever une épine du pied, je tiens encore à vous dire merci beaucoup. Par l’amour que vous leur transmettez, je souhaite établir un accord. Ces enfants sont les élites de demain et ils comptent sur vous pour devenir ce que vous êtes aujourd’hui » a précisé Pierrette Pambo.

Lire aussi >>> Orphelins : « Les Ateliers d’Ida » sollicite la générosité de bienfaiteurs gabonais

Pendant que la présidente de l’Amicale des femmes handicapées du Gabon a fait savoir le partenariat existant, les projets réalisés et en cours de réalisation avec les Ateliers d’Ida. Ida Moulacka à son nom et à celui de la marraine, Grâce Engouang empêchée a saisi cette occasion pour lancer un cri d’alarme gouvernement sur la subvention des ONG, associations « Nous ne sommes pas subventionnés par l’Etat (…) mais si le gouvernement pouvait venir en aide aux associations et ONG qui se battent avec leurs propres moyens pour aider les concitoyens, nous disons que nos portes sont ouvertes et nous en avons besoin » a réclamé la présidente.

L’oratrice a également demandé aux autorités de faciliter l’adoption des enfants et décliné la suite de cette opération « nous allons continuer le week-end prochain la distribution des kits scolaires dans les orphelinats les petits Anges de Jésus et SOS Mwana » a conclu la diva de la musique gospel Gabonaise.

L’envoyé spécial d’Info241 Narcisse Mauny