Ida Moulacka et son ONG chrétienne au chevet des femmes et orphelins Gabonais

La célèbre artiste gabonaise, Ida Moulacka, à travers son ONG chrétienne « Les Ateliers d’Ida » s’engage à venir en aide aux orphelins et femmes ayant un handicap par le biais d’un appel aux dons sollicitant tous les bienfaiteurs épris d’humanisme. Durant le mois de septembre, la diva du gospel au Gabon et l’ensemble de ses membres bénévoles et volontaires ont sillonné Libreville et Nkok pour recenser les besoins en fournitures scolaires, en eau potable, en nourriture de première nécessité, médicaments, en vélos d’handicap pour les orphelinats et les centres féminins.

Cette campagne de recensement des besoins s’est organisée en plusieurs étapes. L’orphelinat « Jireh » sur la route de Nkok a constitué l’inaugural action de terrain d’Ida Moulacka et de son ONG « Les ateliers d’Ida ». Interrogée par Info241, l’artiste gabonaise s’est exprimé en ces termes : « Nos cœurs sont tombés amoureux. Le travail que fait cette maman est juste remarquable. Dans cet orphelinat nous aurons 60 enfants à scolariser. Nous aurons besoin des matelas, couches, serviettes hygiéniques, draps, eau minérale, vêtements bref tout ce que les bienfaiteurs peuvent nous envoyer par le biais des dons. Nous y retournerons le samedi 25 septembre pour transmettre tout ce que nous avons récolté y compris des dons en numéraire. Merci s’il vous plaît de nous aider à donner le sourire à ces enfants et femmes ».

Ida Moulacka et son ONG "Les atelier d’Ida" sur le terrain pour les recensements des orphelins

La deuxième étape au site de l’orphelinat « Les petits anges de Jésus » a constitué le second temps forts de cette tournée humanitaire. Là aussi, l’émotion était si grande et pouvait lire sur les visages des enfants dès l’arrivée de l’artiste gospel avec son équipe des volontaires, un espoir rayonnant. Particulièrement le besoin exprimé a été l’achat des kits scolaires, des tables-bancs, chaises, tableaux d’apprentissage, gazinière, climatisation et produits de première nécessité au bénéfice de ces enfants gabonais très souvent abandonnés à leur sort d’orphelins.

La troisième et dernière étape de cette campagne de recensement qui va s’étendre à Port-Gentil (capitale économique gabonaise) s’est poursuivie auprès de « L’amicale des femmes handicapées » de Libreville. Il s’agira de venir en aide à ces femmes frappées par handicap. Mais aussi, 30 enfants à scolariser recensés par Ida Moulacka et son ONG. Une problématique a été soulevée par la chanteuse du gospel : la formation à l’intelligence et la discipline financière pour autonomiser ces femmes. Notamment, autour des thèmes dont : « Comment commencer un projet rentable et le pérenniser dans la durée ? ».

Sans oublier a expliqué la native de pana, « l’action de notre ONG chrétienne est de s’attaquer à l’épineux sujet de l’adoption des orphelins en terre gabonaise. Nous devons emmener le législateur et les pouvoirs publics gabonais a se penché véritablement sur les conditions d’adoption des enfants orphelins et abandonnés afin de donner un second souffle vital à cette progéniture qui constitue le riche réservoir de la jeunesse gabonaise ». Tout en martelant ce message : « Aujourd’hui, chaque Gabonais et Gabonaises devons faire vivre l’esprit de solidarité, d’altruisme, d’amour agapé, de partage et d’union nationale en se manifestant par des dons et autres appuis multiformes pour former ces enfants et femmes du Gabon ».