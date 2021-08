L’ONG chrétienne « Les Ateliers d’Ida », fondée par la diva du gospel gabonais, Ida Moulacka, lancera le 2 septembre prochain à Libreville, Ntoum et Port-Gentil, un appel aux dons pour l’achat des kits scolaires aux bénéfices des orphelinats, indique une note d’information de l’association parvenue à la rédaction d’Info241.

Dans le cadre de ces activités annuelles qui couronnent sa 5ème année d’existence, l’ONG « Les Ateliers d’Ida » réitère son action humanitaire aux côtés des orphelins de Libreville, Ntoum et Port-Gentil. Notamment, les orphelinats "Les petits anges de Jésus", ’’Sos Mwana", ’’La maison du berger’’ et "Le foyer des filles’’ (tous situés à Libreville), en Nkok avec "Le Centre El Jireh", ’’ et ceux de Port-Gentil, ’’La mission Nissi’’, ’’L’orphelinat de Tchenguè’’.

Un visuel de cet appel au don

Dès ce jeudi 2 septembre, l’enregistrement des orphelinats et familles des femmes handicapées va se réaliser. En prélude de la prochaine rentrée des classes 2021/2022. Le but poursuivi par l’association est la prise en charge des kits scolaires de près de 200 enfants orphelins.

Le spot officiel de l’opération

Interrogée par Info241, la prima donna du gospel gabonais a expliqué ce suit : « Depuis le lancement de notre ONG d’obédience chrétienne, nous organisons chaque année un appel aux dons pour venir en aide aux orphelinats avec lesquels nous travaillons. L’amour du prochain ne se témoigne pas seulement avec l’apport de l’évangile mais aussi avec des œuvres de bienfaisance qui restaurent l’espoir, le sourire et le rêver grand. Nous voulons apporter notre modeste pierre à l’édifice pour le développement économique, social et spirituelle des enfants et de la femme en génale ».

D’où martèle la native de Pana, « Notre slogan c’est ’’Éduquer une femme c’est éduquer une nation’’. Nous aidons la veuves et l’orphelin et aidons la jeune fille à se réinsérer dans la société par la prise en charge soit de ses études ou des micro-projets. Nous organisons aussi des ateliers de formation sur plusieurs thématiques de gestion et montage de projets, mais aussi pour des levées de financements ».