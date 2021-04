De la mode plein la vue durant tout ce mois d’avril à l’Institut français du Gabon (IFG) de Libreville. La créatrice de mode italienne d’origine sud-américaine, Martha Ccolque, a décidé d’y poser des valises et convie les Librevillois à voyager de l’Italie, au Perou en passant par Paris au travers de ses créations.

L’exposition baptisée « Retro-Vision » se tient depuis dès ce mardi et ce jusqu’au 30 avril grâce à la combinaison de trois écritures de l’artiste cosmopolite, voyageuse et responsable. Cette exposition est l’occasion de découvrir le travail de recherche de la créatrice autour de textiles innovants et éco-responsables mais aussi d’explorer de nouvelles techniques de constructions.

Quelques unes des pièces à découvrir à cette exposition de mode

À travers une dizaine de pièces iconiques, issues de ses dernières collections, les participants auront droit également à un cycle de visio-conférences dédiées à la mode dans la salle 400 de l’IFG du 19 au 23 avril avec pour invités des grands noms de la mode africaine, française et italienne. Le 19 avril, une conférence autour de la photographie dans le secteur de la mode sera présentée par Sophie Delaporte.

Toujours en partenariat avec l’IFG, Martha Ccolque dispensera dans son atelier durant une semaine, un masterclass dédié du 24 au 30 avril prochain pour quatre créateurs gabonais qui auront été sélectionnés suite à un appel à candidatures.