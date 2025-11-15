Gabon : 18 ministres contraints de démissionner éjectés, 9 supers ministres assureront leur intérim

Mini séisme au sein du gouvernement ce vendredi. Alors que le nouveau parlement sera mis en place ce lundi, le président gabonais a reçu ce vendredi la démission collective de 18 de ses ministres élus lors des législatives des 27 septembre et 11 octobre. Ils ont été contraints à se conformer à l’article 73 de la Constitution de la Ve République qui interdit le cumul d’un mandat parlementaire avec des fonctions exécutives. Plutôt que de procéder à leur remplacement, Oligui Nguema a préféré confié leur intérim à 9 de ses ministres en attendant un remaniement gouvernemental complet.

18 ministres du gouvernement Oligui Nguema ont été débarqués du navire ce vendredi. En recevant leurs démissions, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur l’importance de préserver l’équilibre des pouvoirs et de consolider la nouvelle architecture politique du pays. Le gouvernement n’a ainsi plus de vice-président du gouvernement et 17 autres ministres contraints de faire valoir leurs droits à l’assemblée nationale et sa 14e législature qui sera mise en place ce 17 novembre.

Des départs au forceps

Le vice-président du gouvernement sortant, Alexandre Barro Chambrier, a profité de cette cérémonie pour présenter un bilan d’étape des sept mois consacrés à la coordination de l’action gouvernementale. Il a évoqué les réformes majeures entreprises depuis l’entrée en vigueur de la Ve République, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la transparence et de la modernisation de l’administration publique. Ce passage de témoin marque ainsi la fin d’un premier cycle exécutif depuis les élections.

L’annonce du décret des intérimaires

En réponse à cette vague de départs, le Chef de l’État a réaffirmé que les ministres restés en fonction continueront d’expédier les affaires courantes et d’assurer la continuité du service public. Il a insisté sur la nécessité de maintenir la dynamique des réformes en cours, tout en préparant le terrain pour la formation d’un nouveau gouvernement. Une démarche qui, selon la présidence, vise à garantir la stabilité de l’État dans cette période charnière.

9 supers ministres aux pouvoirs élargis

Pour éviter toute vacance institutionnelle, un décret présidentiel daté du 14 novembre 2025 a désigné neuf ministres pour assurer l’intérim des dix-huit portefeuilles vacants. Ces ministres, qui n’ont ni brigué de mandat ni été impliqués dans les récents scrutins, ont été choisis pour leur stabilité et leur connaissance des dossiers en cours. Ils auront pour mission d’assurer la transition jusqu’à la mise en place d’une nouvelle équipe gouvernementale.

Tableau des ministres démissionnaires et de leurs intérimaires

Ministre démissionnaire Portefeuille quitté Ministre intérimaire désigné Hugues-Alexandre Barro Chambrier Vice-président du gouvernement Henri-Claude Oyima Laurence Ndong Mer, Pêche et Économie bleue Henri-Claude Oyima Régis Onanga Ndiaye Affaires étrangères, Coopération, Intégration et Diaspora François Ndong Obiang Professeur Marcel Ibinga épouse Itsitsa Fonction publique et Renforcement des capacités François Ndong Obiang Patrick Barbera-Isaac Travail, Plein emploi et Dialogue social François Ndong Obiang Brigitte Onkanowa Défense nationale Hermann Immongault Séraphin Akouré Davin Justice, Droits humains, Garde des sceaux Paul-Marie Gondjout Ulrich Manfoumbi Manfoumbi Transports, Marine marchande et Logistique Gilles Nembé Philippe Tonangoye Accès universel à l’Eau et à l’Énergie Gilles Nembé Lubin Ntoutoume Industrie et Transformation locale Gilles Nembé Sosthène Nguema Nguema Pétrole et Gaz Louise Mvono Pr Adrien Mougougou Santé Nadine Awanang épouse Anato Zenaba Gninga Chaning Entrepreneuriat, Commerce et PME Nadine Awanang épouse Anato Maurice Ntossui Allogo Eaux et Forêts, Conflit homme-faune Marc-Alexandre Ndoumba Mays Mouissi Environnement, Écologie et Climat Marc-Alexandre Ndoumba Odette Polo épouse Pandzou Agriculture, Élevage, Développement rural Marc-Alexandre Ndoumba Camélia Ntoutoume-Leclercq Éducation nationale, Instruction civique, Formation professionnelle Dr Simplice-Désiré Mamboula Dr Armande Longo épouse Moulengui Jeunesse, Sports, Rayonnement culturel, Arts, Vie associative Dr Simplice-Désiré Mamboula

Parmi les intérimaires désignés, Henri-Claude Oyima se voit confier un rôle central en cumulant plusieurs intérims, dont ceux de l’ex-vice-président du gouvernement et de la ministre de la Mer. François Ndong Obiang, Hermann Immongault, Paul-Marie Gondjout ou encore Louise Mvono figurent également parmi les piliers chargés de maintenir l’administration sur de bons rails. Certains intérimaires héritent même de trois portefeuilles, témoignant de l’importance de leur rôle dans cette phase sensible.