Municipales 2025 : Après les 13 grandes villes, l’UDB s’offre plus de 66 % des autres communes

La carte des municipales est désormais complète. Le ministère de l’Intérieur a publié ce vendredi les résultats de l’élection des maires des 39 villes secondaires, organisée ce mardi 11 novembre à travers le pays. Ce scrutin complète le premier volet des municipales du 9 novembre, lors duquel l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB, au pouvoir) avait déjà raflé l’intégralité des 13 grandes villes. Avec cette nouvelle salve, la formation cd’Oligui Nguema s’offre sans surprise plus de la moitié des villes secondaires.

Selon les résultats provisoires, l’UDB remporte 26 des 39 communes, soit 66,6 % du total. Le parti consolide ainsi une avance déjà spectaculaire, s’imposant dans toutes les provinces, parfois sans adversaire, comme à Mounana, Bongoville, Lastoursville, Pana, Bitam ou Minvoul. Cette domination se double de victoires très serrées dans plusieurs communes, notamment à Léconi, Mandji ou Cocobeach, où quelques voix seulement ont déterminé l’issue du vote.

Indépendants et PDG en seconds rôles

Les indépendants obtiennent un résultat notable avec 6 mairies, soit 15,3 % des communes de cette seconde vague. Ils s’imposent dans des villes clés comme Ndzomoe, Mbigou, Moabi, Booué ou Gamba, parfois à l’issue de scrutins très disputés, comme à Gamba où Jean Fortunais Ibala n’a devancé le candidat UDB que d’une seule voix. Cette percée illustre un ancrage local croissant de notables installés en dehors des appareils traditionnels.

Les maires élus de ces 39 communes

Province Commune Maire élu Parti Voix (%) Adversaire(s) Estuaire Kango Martine Oyane Ovono RPG 9 (52,94 %) Jacques Minko Mi Angoue (UDB) – 8 Estuaire Cocobeach Jean Hilaire Obame Eyene UDB 9 (52,94 %) Alphonse Mba Obiang (RHM) – 8 Estuaire Ndzomoe Harris Jean Chad Ayo Owondo IND 10 (71,43 %) Sébastien Obame Ogoula (UPR) – 4 Haut-Ogooué Mounana Emerick Cedric Maka Tongo UDB 23 (100 %) — Haut-Ogooué Okondja Claude Ella Nziet UDB 20 (68,97 %) Rodrique Onounga (IND/UDO) – 9 Haut-Ogooué Bakoumba Brigitte Boukamba UDB 17 (100 %) — Haut-Ogooué Boumango Willy Presley Outou Mbani UDB 10 (58,82 %) Zacharie Babini (UDB) – 7 Haut-Ogooué Bongoville Rosalie Epali UDB 11 (100 %) — Haut-Ogooué Akiéni Elvis Leandre Gnagami PDG 18 (100 %) — Haut-Ogooué Léconi Florent Apara UDB 10 (52,63 %) Norbert Ngambia (PDG) – 9 Haut-Ogooué Onga Wenceslas K. Ngossa UDB 16 (100 %) — Haut-Ogooué Ngouoni Marie-Joséphine Bongo Tchilla UDB 16 (100 %) — Haut-Ogooué Aboumi Jean Rigobert Ebongui UDB 14 (87,50 %) Paul Romain Kandi (UDB) – 2 Moyen-Ogooué Ndjolé Flavienne Prisca Eyang UDB 11 (57,89 %) Ivan Ndong (PDG) – 8 Ngounié Fougamou Joseph Moutandou Mboumba UDB 12 (63,16 %) Romain Roger Birinda (RPM) – 7 Ngounié Mbigou Dieudonné Mombo IND 9 (52,94 %) Valentin Biboutou (UDB/SDG) – 8 Ngounié Mimongo Auguste Rufin Mouelet UDB 10 (58,82 %) Ferdinand Boundjanga (UDB) – 7 Ngounié Ndendé Guy Gervais Mouloungui UDB 15 (100 %) — Ngounié Mandji Martial Pissama Ntsao UDB 9 (52,94 %) Benoît Mougoula (PDG) – 8 Ngounié Lebamba Pendi Missengue PDG 11 (57,89 %) Hervé Massala Athy (UDB) – 8 Ngounié Guiétsou Christian Mabounda Mouendou UDB 16 (100 %) — Ngounié Malinga Ferdinand Ngossele LD 10 (58,82 %) Jean Paulin Mavoulou (UDB) – 7 Nyanga Mayumba Judicael Mbatchi UDB 16 (100 %) — Nyanga Moabi Koumba Nguimbi IND 10 (58,82 %) Thyernaud Bouassa Mayombo (UDB) – 7 Nyanga Mabanda Guy Patrick Mboumba Mihindou UDB 17 (100 %) — Nyanga Ndindi Serge Makaya Mangoma PDG 11 (100 %) — Nyanga Moulengui-Binza Jean Louis Boussougou PDG/RPM/USG 8 (57,14 %) Jean Louis Ngoma Ngoma (UDB/RPM) – 6 Ogooué-Ivindo Booué Tairou Wage Mambouza IND 15 (100 %) — Ogooué-Ivindo Mékambo Adamou Alexandry Ilongo UDB 15 (100 %) — Ogooué-Ivindo Ovan Djamel Akoure UDB 11 (64,71 %) Francis Avame Nnah (EPG) – 6 Ogooué-Lolo Lastoursville Ronny Axel Litona Boubeya UDB 29 (100 %) — Ogooué-Lolo Pana Barnabé Poundi UDB 16 (100 %) — Ogooué-Lolo Iboundji Fiacre Gilles Ndiba Mondjo RPM 9 (56,25 %) Moukala (UDB) – 5 ; Ilembé (UDB) – 2 Ogooué-Maritime Gamba Jean Fortunais Ibala IND 15 (51,72 %) Jean Félix Makaya (UDB) – 14 Ogooué-Maritime Omboué Edgar Soumbounou UDB 15 (100 %) — Woleu-Ntem Bitam Jules Mbele Asseko UDB 25 (100 %) — Woleu-Ntem Minvoul Mathurin Meye Me Ndong UDB 20 (100 %) — Woleu-Ntem Mitzic Marius Bekale Be Ngoua UDB 11 (57,89 %) Moïse Nkouélé Ndong (UN) – 8 Woleu-Ntem Medounéu Henry Claude Obame UDB 11 (68,75 %) Marcelin Ndong Nguema (PDG) – 5

Le Parti démocratique gabonais (PDG) décroche 4 mairies, soit 10,2 % des communes, notamment à Akiéni, Lebamba et Ndindi. Ces résultats reflètent une présence plus fragmentée qu’aux précédents cycles électoraux, le parti ayant perdu la quasi-totalité de ses bastions urbains lors du scrutin du 9 novembre. L’élection très serrée de Léconi, perdue d’une voix face à l’UDB, illustre toutefois un maintien relatif dans certaines zones du Haut-Ogooué.

Le RPM et les LD... les miettes

Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) du vice président du gouvernement Alexandre Barro Chambrier réalise 2 victoires, soit 5,1 %, avec notamment le cas particulier d’Iboundji, seule triangulaire du scrutin, remportée par Fiacre Gilles Ndiba Mondjo devant deux candidats de l’UDB. À Moulengui-Binza, une coalition PDG/RPM/USG conserve également la mairie après un vote très serré face à une liste UDB/RPM.

Enfin, le parti Les Démocrates (LD) obtient 1 mairie, celle de Malinga, soit 2,5 % des communes. Cette victoire isolée confirme l’existence de petites zones d’influence locales, sans pour autant constituer un bloc territorial identifiable. Avec ces résultats, l’UDB contrôle désormais plus des trois quarts des municipalités du pays, grandes villes et communes secondaires confondues.